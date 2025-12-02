Na jar budúceho roka sa bude z Košíc lietať aj do Ríma, linku sprevádzkuje spoločnosť Wizz Air

Od marca 2026 sa bude z Košíc lietať do hlavného mesta Talianska. Ako na tlačovej konferencii informovala zástupkyňa spoločnosti Wizz Air a Letisko Košice, do letného letového poriadku Letiska Košice pribudne linka do Ríma. Lietať bude dvakrát do týždňa, a to na jedno z najvyťaženejších európskych letísk, Rím Fiumicino.
Prvý let odletí z Košíc 31. marca 2026. Ceny jednosmerných leteniek začínajú na sume 24,99 eura, zakúpiť si ich možno na webe alebo v aplikácii spoločnosti. Nové letecké spojenie umožní obyvateľom Košického kraja, ale aj blízkych regiónov jednoduchú prepravu do jednej z turisticky najatraktívnejších svetových metropol. Zároveň umožní turistom z Talianska prístup na východné Slovensko.
Pozitíva pre cestovný ruch
Zriadenie linky ocenil aj predseda Košického samosprávneho kraja (KSK)Rastislav Trnka (nezávislý). Poukázal na to, že minulý rok navštívilo Košický kraj viac ako 17-tisíc turistov z Talianska, čo predstavuje medziročne viac ako 50-percentný nárast. Trnka vidí rastúci dopyt zo strany talianskych návštevníkov, v novej linke vníma veľký potenciál ďalšieho rastu.
„V tejto súvislosti pripravujeme viaceré marketingové aktivity na zviditeľnenie našej destinácie na tomto lukratívnom trhu,“ avizoval košický župan. Očakáva od toho pozitívne dopady na odvetvie cestovného ruchu. Presná suma podpory podľa jeho slov zatiaľ nie je ustálená, no majú dohodnutý určitý rámec. Veľa bude závisieť od obstarávaní, no podpora by mala byť realizovaná napríklad formou prezentácie v Taliansku.
Zástupca výkonného riaditeľa a člen predstavenstva Letiska Košice Tomáš Jančuš skonštatoval, že o spojenie s Rímom sa usilovali niekoľko rokov.
„Dlhodobo je významný dopyt po Ríme aj z prostredia východného Slovenska, zároveň aj cestovateľské trendy v Európe ukazujú, že je záujem o sekundárne mestá, ktoré sú zatiaľ nepoznané a vedia poskytnúť vyššiu úroveň služieb a nie sú preplnené. Jednoznačne Košice a celé východné Slovensko takouto, sčasti nepoznanou, destináciou sú,“ vysvetlil. Dodal, že to treba vnímať ako príležitosť.
Linku využijú aj veriaci a pútnici
„Toto priame spojenie otvára bránu z východného slovenska do jedného z najikonickejších európskych miest a zároveň potvrdzuje záväzok spoločnosti Wizz Air poskytovať slovenským cestujúcim cenovo dostupné, kvalitné služby a najnižšie ceny. Spojenie Košice – Rím nie je len novou destináciou, je symbolom nášho rastúceho pôsobenia na Slovensku a našej viery v silu tohto trhu,“ vyjadrila sa manažérka strategickej komunikácie spoločnosti Wizz Air Daniela Bergmane.
Na tlačovej konferencii vystúpili aj košický arcibiskup Bernard Bober a eparchiálny biskup Košickej eparchie Cyril Vasiľ. Obaja vyzdvihli benefity tejto linky aj pre veriacich a pútnikov. Bober avizoval, že veriacim dajú cez svoje komunikačné kanály vedieť o tejto možnosti.