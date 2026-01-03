Nitriansky kraj chce z cykloturistiky urobiť silnú značku, v roku 2026 spúšťa kampaň Cajgluj krajom

Podporiť udržateľný rozvoj cykloturistiky a sprístupniť Nitriansky kraj cyklistom je cieľom aktivít, ktoré na rok 2026 pripravuje Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj (KOCR NK). Súčasťou týchto aktivít bude pripravovaná kampaň Cajgluj krajom, ktorá v spolupráci s obcami, podnikateľmi a miestnymi komunitami predstaví región ako cykloregión s bohatou ponukou výletov, prírodných lokalít a možností na trávenie voľného času.
Cieľom je vytvoriť cykloregión, v ktorom spolupracujú obce, hostitelia aj cyklisti. KOCR NK chce zlepšiť spojenie medzi komunitami pozdĺž trasy EuroVelo 6, ktorá v kraji predstavuje jeden z najvýznamnejších cyklistických ťahov.
Spolupráca obcí, hostiteľov a cyklistov
Úseky od obce Chľaba až po územie pri Číčovskom mŕtvom ramene majú podľa organizácie potenciál stať sa atraktívnymi zastávkami pre domácich aj zahraničných návštevníkov, najmä vďaka pokojným rovinatým úsekom, vinohradníckym oblastiam, historickým lokalitám a blízkosti vodných plôch.
„Nitriansky kraj má mnoho miest, ktoré cyklisti doteraz iba míňali. Ak ich sprístupníme formou odporúčaných trás a prepojíme ich s ľuďmi a službami v obciach, vznikne prirodzený priestor na spoznávanie regiónu. Našou snahou je, aby sa cykloturistika stala súčasťou života obcí aj návštevníkov, nielen spôsobom presunu cez územie,“ uviedla manažérka pre rozvoj cykloturistiky KOCR NK Lenka Hanková.
Kampaň Cajgluj krajom a workshopy
Kampaň Cajgluj krajom sa začala už v tomto roku sériou odborných workshopov v Komárne, Nitre a Štúrove, na ktorých sa stretávali starostovia, zástupcovia oblastných organizácií cestovného ruchu, cyklokluby, podnikatelia aj občianske združenia. Diskusie sa zamerali na rozvoj trasy EuroVelo 6, zlepšenie cyklotrás v regióne Ponitrie a na prípravu ubytovacích zariadení na poskytovanie služieb pre cyklistov.
„Workshopy s podnikateľmi, samosprávami a cykloturistami priniesli podnety pre rozvoj drobnej infraštruktúry, konkrétne od potreby budovania nových cyklostojanov a nabíjacích staníc pre e-biky až po dôraz na propagáciu cykloturistiky cez zážitok, emóciu a oddych. Spoločne pripravujeme návrhy pre rozvoj miest a obcí, ako sú Patince, Kravany nad Dunajom, Obid, Štúrovo, Chľaba, Nitra, Bojná či Iža,“ dodala Hanková.
Nitriansky kraj mieri medzi top cyklodestinácie
Cykloturisti môžu v rámci odporúčaných úsekov navštíviť viacero významných miest regiónu. Patrí medzi ne Komárňanská pevnosť s priľahlým historickým centrom, rímsky vojenský tábor v Iži ako jediná lokalita Nitrianskeho kraja zapísaná v zozname UNESCO či Veľkolélsky ostrov s ekofarmou, jazdeckými aktivitami a karavanovým zázemím.
Medzi ďalšie zastávky patria technická pamiatka parnej prečerpávacej stanice v najjužnejšej obci na Slovensku – Patinciach, ako aj priestor Kravian nad Dunajom s vyhliadkovou vežou a sezónnou ponukou plavieb na kontrabasových člnoch. Trasa pokračuje až do Štúrova, kde cyklisti nájdu kúpalisko a výhľady na historické centrum Ostrihomu.
„Nitriansky kraj je skutočne výnimočné miesto. Máme krásnu a rozmanitú krajinu, vinohrady, ktoré vedia očariť v každom ročnom období, aj bohatú históriu, na ktorú môžeme byť právom hrdí. To všetko robí z nášho regiónu ideálne miesto pre cyklistov, od rodín s deťmi až po tých, ktorí hľadajú náročnejšie trasy či pokoj pri vode. Som presvedčený, že ak budeme pokračovať v budovaní infraštruktúry, náš kraj sa môže už čoskoro zaradiť medzi najvyhľadávanejšie cyklodestinácie na Slovensku,“ povedal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík a dodal, že už čoskoro sa odovzdajú do užívania ďalšie kilometre nových cyklotrás, na ktorých sa Nitrianska župa aktívne podieľa.