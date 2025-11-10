V Trnave dokončili cyklistické prepojenie s Modrankou aj Hrnčiarovcami nad Parnou - VIDEO

V Trnave sa opäť zlepšili podmienky pre cyklistov, ale aj pre chodcov. Mesto Trnava dokončilo spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov do mestskej časti Modranka, ako aj spoločnú cestičku pre cyklistov a chodcov do Hrnčiaroviec nad Parnou. Na oba tieto projekty získala trnavská radnica peniaze z Plánu obnovy a odolnosti.
Nová asfaltová cestička s dĺžkou 1,2 kilometra spája popri toku Trnávky Mikovíniho ulicu v Trnave s mestskou časťou Modranka. Mesto v tomto prípade investovalo 470 tisíc eur, už o niečo skôr bolo popri trase vybudované osvetlenie. Nový asfalt v tomto prípade nahradil úzku a hrboľatú cestičku, ktorá mala už najlepšie časy za sebou.
Po bezpečnej a od frekventovanej cesty oddelenej cestičke sa už cyklisti a chodci dostanú aj z Bratislavskej ulice do katastra susednej obce Hrnčiarovce nad Parnou. Nová infraštruktúra v tomto prípade nahradila pozostatky starého betónového chodníka, ktorý bol už na bicykli prakticky neprejazdný. Výška investície v tomto prípade presiahla 400 tisíc eur, peniaze aj v tomto prípade pochádzajú z Plánu obnovy a odolnosti.
Trnava uspela v II. cyklovýzve zameranej na výstavbu, stavebné úpravy a rekonštrukcie cyklistickej infraštruktúry až s piatimi projektami. Okrem cyklistického prepojenia do Modranky a do Hrnčiaroviec nad Parnou momentálne finišuje s dvoma projektami na sídlisku Prednádražie a so sieťou cyklotrás v štvrti Tulipán.