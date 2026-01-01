Mesto Prešov od 1. januára mení spôsob úhrad za vyhradené parkovacie miesta

Mesto Prešov od 1. januára 2026 mení spôsob úhrad za trvalé parkovanie motorových vozidiel mimo strážených parkovísk. Takéto parkovanie je po novom považované za osobitné užívanie verejného priestranstva a podlieha miestnej dani.
Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Ηudák, výška dane za trvalé parkovanie mimo stráženého parkoviska bude stanovená podľa výmery užívaného verejného priestoru a počtu dní. Od januára 2026 sadzba predstavuje 0,75 eura za každý aj začatý meter štvorcový a každý aj začatý deň.
Mesto zároveň myslí aj na sociálne citlivé skupiny. Fyzické osoby odkázané na individuálnu automobilovú dopravu, ktoré majú trvalý pobyt na ulici alebo v jej bezprostrednom okolí, kde je parkovanie povolené, budú mať nárok na výrazné zníženie dane. Výška zníženia je 97 percent.
Pre osoby, ktoré majú vyhradené parkovacie miesto už uhradené podľa doterajších pravidiel, platia prechodné ustanovenia, ktoré zabezpečia plynulý prechod na nový systém. Daň za užívanie verejného priestranstva im bude vyrubená až po uplynutí obdobia, za ktoré mali trvalé parkovanie zaplatené.
Občania, ktorí už o vyhradené parkovacie miesto nemajú záujem, môžu požiadať o jeho zrušenie. „Formulár žiadosti nájdete na podateľni mestského úradu alebo na webovej stránke mesta Prešov,“ informoval Ηudák.