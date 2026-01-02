Ministerstvo dopravy plánuje v roku 2026 dokončiť desiatky projektov, spustiť chce aj jednotný cestovný lístok

Ministerstvo dopravy plánuje v roku 2026 spustenie predaja jednotného cestovného lístka aj dokončenie desiatok projektov financovaných z plánu obnovy. Stavebný boom pre výstavbu diaľnice D3 čaká podľa odboru komunikácie ministerstva dopravy Kysuce.
Náročné časy
„Z nášho pohľadu bol rok 2025 veľmi úspešný, a verím, že taký bude aj ten nasledujúci. Hneď na úvod nás čaká rozostavanie D3. Pre obyvateľov sa začínajú náročné časy, ale chcem ich poprosiť o trpezlivosť a pevné nervy. Výsledok bude rozhodne stáť za to,“ povedal minister dopravy Jozef Ráž.
Po tom, čo bola oficiálne spustená výstavba úseku Čadca, Bukov – Oščadnica sa začiatkom roka budú poklepkávať základné kamene aj na zvyšných dvoch častiach D3, Oščadnica – Kysucké Nové Mesto a Kysucké Nové Mesto – Žilina, Brodno. Začiatkom roka odštartuje aj výstavba tzv. rajeckého privádzača na D1. Na najdôležitejšej slovenskej diaľnici by sa mali ukončiť dva projekty, a to úsek Hubová – Ivachnová a križovatka D1xD4.
Višňové je otvorené, spory pokračujú. Premiér prekvapil videom na korčuliach a spomenul aj Radičovú - VIDEO
„Oba tieto projekty budú mať obrovský prínos pre dopravu. Na D1xD4 sa to ukázalo už v roku 2025, keď sme vďaka dokončeniu kľúčových vetiev mohli presmerovať tranzit z Prístavného mosta na obchvat, vďaka čomu sme Bratislavu v podstate zbavili kamiónov,“ zhodnotil minister dopravy.
Priorita je železničná doprava
Bezpečnosť železničnej dopravy je dnes podľa rezortu najvyššou prioritou. Aj preto bude rezort dopravy v roku 2026 pracovať na plnení Akčného plánu zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku, ktorý v decembri schválila vláda, a obsahuje viacero kľúčových opatrení na zlepšenie aktuálneho stavu.
Začiatkom roka je v pláne aj dokončenie viacerých menších železničných projektov. Dokončia sa modernizácie tratí v Bratislave, Fiľakove či na Horehroní. Tesne pred finále je aj historicky najväčší projekt Železníc Slovenskej republiky – modernizácia uzla Žilina.
Jednotný cestovný lístok
V prvom polroku sa skončí aj Plán obnovy a odolnosti. Pre rezort dopravy to znamená, že budú postupne dobiehať desiatky projektov na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov, a tiež sa budú dokončovať cyklotrasy po celom Slovensku. Plán obnovy so sebou navyše prinesie aj spustenie projektu jednotného cestovného lístka pre všetky druhy dopravy.
„Pre cestujúcich to bude zásadná novinka. Už si nebudú musieť kupovať zvlášť lístky na vlak, autobus či MHD, ale všetko dostanú naraz. Dnes to tak už funguje v niektorých krajoch, ale spustenie tohto systému na celoštátnej úrovni bude naozaj zásadný posun v kvalite cestovania po celom Slovensku,“ uzavrel minister dopravy Jozef Ráž.