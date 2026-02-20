NDS má tento rok vyššiu spotrebu posypu než minulú zimu, použili už vyše 31-tisíc ton materiálu

Posyp a pluhovanie vykonali od začiatku sezóny na takmer 180-tisícoch kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
zimná údržba ciest, sypač
Foto: ilustračné, SITA/Rastislav Ovšonka
Slovensko Cestná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Slovensko

Tohtoročná zimná sezóna patrí medzi najnáročnejšie za posledné roky. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) do polovice februára použila viac posypového materiálu ako počas celej zimy 2024/2025.

Ako informovala NDS, od začiatku zimnej údržby aplikovali diaľničiari viac ako 31-tisíc ton posypového materiálu, čo je takmer o 30 percent viac ako za celú minuloročnú sezónu, keď spotreba dosiahla 24-tisíc ton. Posyp a pluhovanie vykonali od začiatku sezóny na takmer 180-tisícoch kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest.

Bezproblémový priebeh

Napriek medziročne zvýšenému množstvu výjazdov a vyššej spotreby posypových materiálov prebieha tohtoročná zimná údržba zatiaľ bez akýchkoľvek zásadných problémov,“ uviedli diaľničiari.

Ťažká technika zasahovala aj v sťažených poveternostných podmienkach, pričom preventívny posyp či pluhovanie vykonávali mechanizmy aj v ranných a nočných hodinách ešte pred dopravnou špičkou.

Najviac najazdili pracovníci strediska Mengusovce

Najviac kilometrov, približne 30-tisíc, najazdili pri zabezpečovaní zjazdnosti pracovníci strediska Mengusovce. Viac ako 28-tisíc kilometrov zabezpečilo stredisko Liptovský Mikuláš a takmer 17-tisíc kilometrov stredisko Košice.

NDS zabezpečuje údržbu na viac ako 1 200 kilometroch diaľnic, rýchlostných ciest a vybraných úsekoch ciest I. triedy. Na bezpečnej zjazdnosti sa podieľa 16 stredísk správy a údržby diaľnic, viac ako 700 zamestnancov a približne 300 kusov ťažkej mechanizácie po celom Slovensku.

Firmy a inštitúcie: Národná diaľničná spoločnosť (NDS)
Okruhy tém: Posypový materiál Zimná sezóna Zimná údržba

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk