NDS má tento rok vyššiu spotrebu posypu než minulú zimu, použili už vyše 31-tisíc ton materiálu

Tohtoročná zimná sezóna patrí medzi najnáročnejšie za posledné roky. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) do polovice februára použila viac posypového materiálu ako počas celej zimy 2024/2025.
Ako informovala NDS, od začiatku zimnej údržby aplikovali diaľničiari viac ako 31-tisíc ton posypového materiálu, čo je takmer o 30 percent viac ako za celú minuloročnú sezónu, keď spotreba dosiahla 24-tisíc ton. Posyp a pluhovanie vykonali od začiatku sezóny na takmer 180-tisícoch kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest.
Bezproblémový priebeh
„Napriek medziročne zvýšenému množstvu výjazdov a vyššej spotreby posypových materiálov prebieha tohtoročná zimná údržba zatiaľ bez akýchkoľvek zásadných problémov,“ uviedli diaľničiari.
Ťažká technika zasahovala aj v sťažených poveternostných podmienkach, pričom preventívny posyp či pluhovanie vykonávali mechanizmy aj v ranných a nočných hodinách ešte pred dopravnou špičkou.
Najviac najazdili pracovníci strediska Mengusovce
Najviac kilometrov, približne 30-tisíc, najazdili pri zabezpečovaní zjazdnosti pracovníci strediska Mengusovce. Viac ako 28-tisíc kilometrov zabezpečilo stredisko Liptovský Mikuláš a takmer 17-tisíc kilometrov stredisko Košice.
NDS zabezpečuje údržbu na viac ako 1 200 kilometroch diaľnic, rýchlostných ciest a vybraných úsekoch ciest I. triedy. Na bezpečnej zjazdnosti sa podieľa 16 stredísk správy a údržby diaľnic, viac ako 700 zamestnancov a približne 300 kusov ťažkej mechanizácie po celom Slovensku.