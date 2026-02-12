Výstavba Rajeckého privádzača za 65 miliónov eur sa začala, podľa Ráža zníži tranzitnú dopravu v obciach – VIDEO

V Žilinskom kraji sa oficiálne začala výstavba prvej etapy privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, známeho ako rajecký privádzač. Víťaz verejného obstarávania v hodnote takmer 65 miliónov eur s DPH si prevzal stavenisko, pričom projekt má priniesť efektívnejšie napojenie Rajeckej doliny na diaľnicu D1 a zlepšiť plynulosť dopravy v širšom žilinskom regióne.
Výrazne kratšie cestovanie
Ako informovala hovorkyňa ministerstva dopravyPetra Poláčiková, nový privádzač prepojí diaľnicu D1, obchvat Žiliny a Rajeckú dolinu. Po dokončení by mal výrazne skrátiť cestovanie z Rajeckej doliny smerom do Žiliny, na Kysuce, do Martina, ale aj na Trenčín a Bratislavu. Zlepšiť sa má aj dostupnosť priemyselných oblastí v okolí krajského mesta.
Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža prispeje stavba aj k zníženiu negatívnych vplyvov tranzitnej dopravy v dotknutých obciach. „Vďaka privádzaču sa zároveň zníži hlučnosť i prašnosť z dopravy v obciach, ktoré dnes musia strpieť významnú časť tranzitnej dopravy. Najmä hlavné ulice tak budú bezpečnejšie pre chodcov a priechodnejšie pre miestnych motoristov,“ uviedol minister.
Denne podľa neho prejde obcou Porúbka približne 11-tisíc vozidiel a Lietavskou Lúčkou asi 15-tisíc vozidiel, pričom významná časť dopravy by sa mala presunúť na nový privádzač.
Novým úsekom D1 s tunelom Višňové prešlo v januári vyše 600-tisíc vozidiel
Rajecký privádzač bude mať dĺžku takmer štyri kilometre. Začínať bude neďaleko autokempingu smerom na Žilinu. Súčasťou stavby je päť nových mostov s celkovou dĺžkou približne jeden kilometer, čo predstavuje asi štvrtinu celej trasy. Projekt zahŕňa aj vybudovanie protihlukových stien s celkovou dĺžkou takmer jeden kilometer.
Projekt je financovaný z eurofondov
Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS)Filip Macháček označil projekt za významnú súčasť komplexného dopravného riešenia regiónu. „Zvýši komfort a bezpečnosť dopravy pre motoristov, ktorí pravidelne cestujú zo západu na východ a naopak,“ uviedol.
Košický kraj má štúdiu k obchvatu Harichoviec, dopravu na Spiši chce riešiť so štátom
Verejné obstarávanie bolo vyhlásené koncom roka 2024, víťazom sa stala spoločnosť Doprastav. Predpokladaná hodnota zákazky bola 76,4 milióna eur, vysúťažená cena dosiahla 52,7 milióna eur bez DPH (64,8 mil. eur). Projekt bude financovaný z eurofondov v rámci Programu Slovensko.
„Prípravnú fázu projektu sa nám podarilo zvládnuť v mimoriadne krátkom čase a aktuálne spúšťame výstavbu,“ skonštatoval riaditeľ úseku prípravy NDS Tomáš Mateička.