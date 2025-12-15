ZSSK ponúka nové zimné menu, cestujúci si môžu vybrať z tradičných aj zahraničných jedál

Objednávanie jedla cez QR kód je dostupné vo vybraných expresných vlakoch.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spolu so spoločnosťou Wagon Slovakia Košice (WGS) upravila s príchodom zimnej sezóny ponuku jedál v reštauračných vozňoch diaľkových vlakov. Súčasťou zmien je aj pokračovanie služby objednávania jedla prostredníctvom QR kódu priamo na miesto v 1. triede.

Sezónne zimné menu

Ako informovala ZSSK, sezónne zimné menu zahŕňa tradičné jedlá aj zahraničné pokrmy. V ponuke sa objavujú napríklad vianočná kapustnica, talianske pappardelle amatriciana či mexická quesadilla. Dopĺňajú ju dezerty, ako cheesecake alebo tiramisu, a teplé nápoje vrátane horúcej čokolády a vareného vína.

Objednávanie jedla cez QR kód je dostupné vo vybraných expresných vlakoch, ako aj v rýchliku na trase Košice – Žilina – Bratislava. Cestujúci v 1. triede si môžu jedlo objednať priamo zo svojho miesta bez nutnosti návštevy reštauračného vozňa. Systém po načítaní kódu automaticky identifikuje vlak, vozeň a sedadlo cestujúceho, platba prebieha online a objednávku doručí obsluha.

Webová stránka

Cestujúci v 2. triede majú možnosť objednať si jedlo prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa a vyzdvihnúť si ho v reštauračnom vozni.

Reštauračné vozne sú podľa ZSSK zaradené na väčšine diaľkových spojov na hlavnej trase medzi Košicami a Bratislavou. Na spojoch, kde reštauračný vozeň nie je k dispozícii, zabezpečuje občerstvenie mobilný bar.

