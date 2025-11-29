Autodopravcovia varujú pred kolapsom sektora, 50 firiem už skončilo a Rážovi poslali naliehavý otvorený list

Situácia v oblasti cestnej nákladnej dopravy je kritická, autodopravcovia sa obrátili na ministra dopravy s otvoreným listom. Únia autodopravcov Slovenska a Aliancia Žltý Anjel Assistance 24 ministra Jozefa Ráža žiadajú o okamžité riešenie, a to na úrovni vlády.
V liste upozornili na skutočnosť, že od začiatku roka 2025 skrachovalo alebo ukončilo svoju činnosť už 50 dopravcov z radov ich členov, pričom úpadok dopravných firiem aj naďalej pokračuje. Podľa organizácií je to dlhodobo neudržateľné.
„Spoločnosti zápasia s vysokými nákladmi, nedokážu konkurovať firmám z iných krajín EÚ a čelia hlbokému nedostatku vodičov,“ upozornili v liste ministrovi s tým, že doterajšie zmeny v oblasti regulácie vodičských oprávnení nepriniesli žiadny efekt. Súčasne podotkli, že štát súčasne prichádza o významné príjmy na daniach a odvodoch a spotrebných daniach.
Obavy z plánovaného zvýšenia mýta
Organizácie upozornili, že doprava nie sú iba diaľnice a mosty a že nákladná doprava je základom zásobovania krajiny, fungovania priemyslu, obchodu a výstavby. „Desiatky rodín prichádzajú o živobytie len preto, že sektor cestnej nákladnej dopravy je dlhodobo zanedbávaný tak zo strany štátu, ako aj zo strany zodpovedných inštitúcií,“ píše sa v otvorenom liste.
Sťažujú sa cestujúci aj nákladní dopravcovia, železničné výluky spôsobujú vo vlakovej doprave chaos
Ministra súčasne upozornili, že očakávané zvýšenie mýta o 40 percent v roku 2026 mnohých dopravcov definitívne položí na kolená. Organizácie ministra dopravy preto žiadajú o okamžitú pomoc a pripojili aj niekoľko návrhov opatrení, ktorými by sa podľa nich mala zaoberať vláda.
Návrhy opatrení pre vládu
Medzi opatreniami je napríklad zastavenie alebo zmiernenie plánovaného zvýšenia mýta, dočasné zníženie dane z motorových vozidiel o 50 percent, zavedenie systému modrej nafty pre dopravu či zvýšenie vratky spotrebnej dane z nafty. Ďalej sú to opatrenia v súvislosti s podporou vzdelávania vodičov C/CE, podpora zamestnávania slovenských vodičov a tiež iniciovanie úprav balíka mobility EÚ.
Železniční dopravcovia upozorňujú na kritický stav mostov, volajú po zákone o dopravnej infraštruktúre
Navrhujú tiež zriadenie krízovej pracovnej skupiny pre cestnú nákladnú dopravu s cieľom pravidelného riešenia akútnych problémov v sektore či opatrenia súvisiace s posilnením kontrol zahraničných dopravcov. Dôležitá je podľa organizácií aj obnova vozového parku a možnosť zvýhodnených úverov a dotácií na ekologickejšiu a finančne dostupnú obnovu vozidiel.