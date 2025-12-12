Financovanie kysuckej diaľnice D3 je vybavené, ministerstvo získalo miliardu z eurofondov

Výstavba kysuckej diaľnice D3 má po rokoch príprav ujasnené financovanie. Ministerstvo dopravy oznámilo, že dve z troch zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku z eurofondov z Programu Slovensko sú už podpísané. Tretia je v procese finalizácie. Rezort z eurofondov získal na financovanie miliardu eur. Ako informovala hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková, samotná výstavba sa oficiálne začne už v pondelok 15. januára.
„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo dotiahnuť financovanie D3. Dnes už máme čierne na bielom, že výstavbu budeme platiť z eurofondov. Je to pre nás veľmi dôležitý míľnik,“ uviedol minister dopravy Jozef Ráž. Hodnota všetkých troch zákaziek, ktoré Národná diaľničná spoločnosť podpísala so zhotoviteľ je zhruba 890 miliónov eur bez DPH (1,095 mld. eur s DPH).
Ministerstvo už podpísalo zmluvy na financovanie pre dva úseky Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto v hodnote 447 miliónov eur a Kysucké Nové Mesto – Oščadnica za 294 miliónov eur. Rezort zároveň pripravuje podpis tretej zmluvy pre úsek Čadca, Bukov – Oščadnica v hodnote 260 miliónov eur, pričom financovanie sa týka nielen stavebných činností, ale aj súvisiacich nákladov. Celkovo bude prostredníctvom eurofondov financovaných 85 percent nákladov, zvyšok bude hradený zo štátneho rozpočtu.