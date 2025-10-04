Na Dukle si uctia hrdinov. Oslavy budú sprevádzať uzávery ciest, pre návštevníkov bude dostupná kyvadlová doprava

Ministerstvo obrany upozorňuje občanov, že hraničný priechod Vyšný Komárnik a cesta I/21 budú v nedeľu od 06:00 do 18:00 úplne uzatvorené.
V nedeľu budú oslavy 81. výročia Karpatsko-duklianskej operácie. Pamiatku padlých hrdinov, ktorí pri obrane vlasti položili život, si bude môcť pri Pamätníku československého armádneho zboru na Dukle uctiť aj verejnosť. Súčasťou osláv budú spomienkové podujatia, prezentácia klubov vojenskej histórie, prezenčné stánky ministerstva obrany a Národných obranných síl.

Návštevníkom bude k dispozícii kyvadlová doprava na trase Svidník – Dukla – Svidník. Autobusy budú premávať od 11:00 do 18:00 v 15-minútových intervaloch. O 11:00 sa otvorí areál pod Pamätníkom československého armádneho zboru na Dukle. O 13:00 bude prelet leteckej techniky a pietny akt kladenia vencov. Od 13:50 sa začne slávnostný program s príhovormi hostí. Program a pietny akt bude súčasne možné sledovať aj priamom prenose STVR.

Ministerstvo obrany upozorňuje občanov, že hraničný priechod Vyšný Komárnik a cesta I/21 budú v nedeľu od 06:00 do 18:00 úplne uzatvorené. Ministerstvo vzhľadom na dopravné obmedzenia odporúča využiť kyvadlovú dopravu. Návštevníkom súčasne odporúčajú prísť s časovým predstihom. Každý návštevník totiž bude musieť prejsť bezpečnostnou kontrolou.

