Jesenná údržba tunela Prešov uzavrie juhozápadný obchvat mesta, trasa obchádzky bude riadne vyznačená

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vykoná tento týždeň jesennú údržbu v tuneli Prešov. Práce, ktoré začnú v utorok a potrvajú do konca týždňa, si vyžiadajú uzávierky diaľničného úseku, vrátane samotného tunela.
Ako informovala NDS, pravidelný jesenný servis začne v tuneli Prešov v utorok 30. septembra od 20:00. Práce potrvajú do stredy rána a budú pokračovať ešte stredajšiu a štvrtkovú noc, následne od piatkového večera cez víkend. „Pre motoristov bude tunel k dispozícii opäť v nedeľu podvečer,“ uviedli diaľničiari.
Servis tunela zahŕňa čistenie tunelového ostenia, vozovky, chodníkov, kanalizácie a ďalších súčastí. V rámci plánovaných prác sa vykonajú aj odborné prehliadky a servis technologických a elektrotechnických zariadení, aby bola zabezpečená ich bezchybná funkčnosť a bezpečnosť prevádzky.
Počas prác bude úsek rýchlostnej cesty D1 v úseku Prešov západ – Prešov juh, vrátane tunela Prešov, úplne uzavretý. Obchádzková trasa povedie obojsmerne po cestách I/18 a I/68 odklonom cez mesto Prešov. „Trasa obchádzky bude riadne vyznačená,“ skonštatovala NDS.