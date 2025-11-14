Modernizácia diaľnice D2 pri bratislavskom Lamači si vyžiada niekoľkohodinové obmedzenia

Po skončení prác bude tohtoročná etapa modernizácie v smere do Bratislavy ukončená.
Ivan Kriššák
Modernizácia diaľnice D2 pri bratislavskom Lamači pokračuje aj v novembri a pre postup prác si v sobotu 15. novembra vyžiada niekoľkohodinové dopravné obmedzenia. Po skončení prác bude tohtoročná etapa modernizácie v smere do Bratislavy ukončená.

Ako informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS), po ukončenej rekonštrukcii odvodnenia na desaťročia starom úseku medzi križovatkami Lamač a Janka Alexyho finišujú práce na výmene verejného osvetlenia, modernizácii informačného systému diaľnice a inštalácii nových protihlukových stien.

Na konci dňa tak motoristi získajú moderný, komfortnejší a najmä bezpečnejší vstup do hlavného mesta nielen v smere od Senca v rámci budovania križovatky D1/D4, ale aj zo smeru Malaciek,“ uviedol investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.

V sobotu od 8:00 do popoludňajších hodín bude doprava na diaľnici v smere do Bratislavy vedená so zmenami. Najprv prebehne demontáž dočasného dopravného značenia v rýchlom pruhu, následne sa práce presunú do pomalého pruhu. Jeden jazdný pruh zostane počas prác vždy prejazdný. Po ukončení sobotných prác bude aktuálna etapa modernizácie v smere do Bratislavy ukončená a obmedzenia v tomto smere budú odstránené.

