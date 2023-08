Utajované zmluvy so SkyToll napĺňajú všetky znaky smeráckych kšeftov, tvrdí SaS a žiada ich zverejnenie

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS), aby okamžite zverejnila utajované zmluvy so spoločnosťou SkyToll.

Podľa liberálov je nemysliteľné, aby štát utajoval zmluvy so súkromnou firmou, z ktorých vyplývajú povinnosti pre občanov. SaS tak reagovala na utajenie prílohy zmluvy medzi NDS a súkromnou formou SkyToll.

Zdieranie autodopravcov

„Autodopravcovia sú aj bez toho na Slovensku zdieraní a ich boj za spravodlivé podmienky pre ich prácu považujeme za oprávnený. Aj preto už dlhodobo upozorňujeme na nevýhodnú zmluvu so SkyToll, ktorá napĺňa všetky znaky smeráckych kšeftov, a ktorej sa ani v minulej vláde hnutie Sme rodina nedokázalo vzdať,“ povedal tímlíder SaS pre dopravu Ladislav Matejka.

Strana SaS opätovne vyzýva premiéra Ľudovíta Ódora, aby využil čas, ktorý ešte má, a napravil obrovskú krivdu na tejto dôležitej časti slovenskej ekonomiky.

„Sme síce optimisti, ale nemôžeme si dovoliť čakať na ďalšiu vládu, pretože ak by jej súčasťou bol Smer alebo Sme rodina, ošklbávanie autodopravcov by určite pokračovalo a dodatky by sa nezverejnili minimálne ďalšie štyri roky,“ povedal predseda SaS Richard Sulík.

Nie mýto, ale obrovský tunel

Zmluvu o komplexnej službe elektronického výberu mýta medzi NDS a firmou SkyToll, a.s., z konca prvej vlády Smeru majú preveriť orgány činné v trestnom konaní. Podľa dočasne povereného premiéra vlády odborníkov Ľudovíta Ódora, ktorý už z tohto dôvodu avizoval podanie trestného oznámenia, je pôvodná zmluva absolútne a extrémne nevýhodná pre štát.

„Na prvý pohľad sa to javí ako mýto, ale je to obrovský tunel,“ vyhlásil v diskusnej relácii Sobotné dialógy verejnoprávnej RTVS. Reagoval tak na prevádzku kontroverzného a kritizovaného mýtneho systému, ako aj na predĺženie poskytovania služby výberu mýta o dva roky do konca budúceho roka.

Trvá to už nejakú dobu

Predseda vlády upozornil na to, že prevádzka a prevod mýtneho systému aj predĺženie zmluvy sú ohromne predražené oproti tomu, keby zmluvu v tom čase napísali lepšie a vybrali uchádzača, ktorý nebol najdrahší, ale možno najlacnejší alebo druhý najlacnejší.

„Vnímam to ako absolútne nevýhodnú zmluvu pre štát, kde verejný záujem nebol zohľadnený ani len trochu. Napriek tomu, že sme mali dostatočne dlhý čas od roku 2009 do konca roku 2022, vedeli sme, že aj prevod aj predĺženie zmluvy je nevýhodné pre štát, zásadne do roku 2020 to nikto neriešil,“ povedal Ódor.

Ako podotkol, vysúťažiť a spustiť nový systém trvá istý čas, na čo poukázal Najvyšší kontrolný úrad SR už v roku 2019, ale nič sa nedialo.