Premiér Ódor označil mýto ako obrovský tunel, zmluva z čias vlády Smeru je nevýhodná pre štát

Zmluvu o komplexnej službe elektronického výberu mýta medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s, (NDS) a firmou SkyToll, a.s., z konca prvej vlády Smeru majú preveriť orgány činné v trestnom konaní. Podľa dočasne povereného premiéra vlády odborníkov Ľudovíta Ódora, ktorý už z tohto dôvodu avizoval podanie trestného oznámenia, je pôvodná zmluva absolútne a extrémne nevýhodná pre štát.

Predražené služby

„Na prvý pohľad sa to javí ako mýto, ale je to obrovský tunel,“ vyhlásil v diskusnej relácii Sobotné dialógy verejnoprávnej RTVS. Reagoval tak na prevádzku kontroverzného a kritizovaného mýtneho systému, ako aj na predĺženie poskytovania služby výberu mýta o dva roky do konca budúceho roka.

Predseda vlády upozornil, že prevádzka a prevod mýtneho systému aj predĺženie zmluvy sú ohromne predražené. Rozumnejšie by bolo, keby zmluvu v tom čase napísali lepšie a vybrali uchádzača, ktorý nebol najdrahší, ale možno najlacnejší alebo druhý najlacnejší.

„Vnímam to ako absolútne nevýhodnú zmluvu pre štát, kde verejný záujem nebol zohľadnený ani len trochu. Napriek tomu, že sme mali dostatočne dlhý čas od roku 2009 do konca roku 2022, vedeli sme, že aj prevod aj predĺženie zmluvy je nevýhodné pre štát, zásadne do roku 2020 to nikto neriešil,“ povedal Ódor.

Riešenie je súčasťou programu Ódorovej vlády

Ako podotkol, vysúťažiť a spustiť nový systém trvá istý čas, na čo poukázal Najvyšší kontrolný úrad SR už v roku 2019, ale nič sa nedialo. Ministerstvo dopravy a NDS chcú nákladovosť mýta postupne znížiť zo súčasného vysokého podielu zhruba 38 % pod 15 % z výnosov so zámerom ich maximalizácie.

Je to aj súčasť programu úradníckej vlády do predčasných parlamentných volieb. Zavedenie zatiaľ meškajúcej Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS) pre cestných dopravcov ako doplnku k domácemu mýtnemu systému by mohlo náklady skresať až na 4,5 %.

„Urobíme všetko pre to, aby sme nezvratne spustili proces, že sem prídu poskytovatelia európskeho mýtneho systému a budú to poskytovať za výrazne menej peňazí,“ uviedol Ódor.

Ukončenie zmluvy

Od budúceho roka by mal štát platiť súkromníkovi za výber mýta menej. Dohodnutá základná cena je síce 67 miliónov eur, ale štát má záujem získať časť podniku a ukončiť zmluvu so spoločnosťou SkyToll. Znížiť by sa mohol aj poplatok za každú mýtnu transakciu.

„Doterajší poskytovateľ to robil pre štát, ale nie za veľmi optimálnych podmienok, takže pre mňa je úplne jasné, že konečne treba ukončiť zmluvu a prejsť na oveľa lacnejší systém,“ dodal premiér.

Zlyhanie Smeru

Zmluva o komplexnej službe elektronického výberu mýta medzi NDS a firmou SkyToll z januára 2009 mala uplynúť koncom minulého roka. Ministrom dopravy za Smer v čase uzavretia mýtnej zmluvy bol Ľubomír Vážny, ktorý je v súčasnosti poslancom NR SR. Predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom NDS bol vtedy tiež nominant Smeru Igor Choma.

Diaľničiari ani po viac ako dva a pol roku od vyhlásenia tendra na nový mýtny systém koncom roka 2020 stále neuzatvorili výber dodávateľa na cenovo výhodnejší nový mýtny systém v réžii štátu. Terajší súkromný poskytovateľ služby výberu mýta tak môže pokračovať v „biznise snov“ so štátom.

NDS a SkyToll sa koncom vlaňajška dohodli na pokračovaní služby výberu mýta najprv v tomto roku za viac ako 63 miliónov eur. V porovnaní s pôvodnou cenovou ponukou prevádzkovateľa mýta v objeme 103,6 milióna eur, ktorá rátala aj s valorizáciou z dôvodu inflácie, je to menej o viac ako 40 miliónov eur. NDS nedávno oznámila, že bude trvať na pokračovaní služby aj v budúcom roku za vopred dohodnutú sumu 67 miliónov eur. Kontrakt môže predlžovať ročne najneskôr do roku 2027.