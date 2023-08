Politici si mýto prehadzujú ako horúci zemiak, reagujú autodopravcovia na útoky voči Ódorovi

Úniu autodopravcov Slovenska (UNAS) mrzia útoky politických strán a niektorých poslancov Národnej rady SR na predsedu úradníckej vlády Ľudovíta Ódora pre mýto. UNAS sa zároveň pýta, čo robili poslanci posledné tri roky, keď mali možnosť zmeniť podmienky výberu mýta a taktiež zlepšiť podmienky pre autodopravcov.

„Poukazujeme na to 13 rokov, kde si to politici prehadzujú ako horúci zemiak a jeden na druhého poukazujú, ako nič nerobia. Na chrbte UNAS už vyrástlo niekoľko politických strán, ktorých prioritou bolo mýto. Bohužiaľ, nič sa nestalo a mýto ide do stratena a financie do súkromných rúk,“ uviedla UNAS v tlačovej správe.

Únia autodopravcov Slovenska podotýka, že na vine nie je úradnícka vláda, ale tie predchádzajúce, ktorých cieľom bolo nastaviť lepšie podmienky s mýtom. Zároveň uviedla, že Slovensko je jedinou krajinou Európskej únie (EÚ), v ktorej sa výber mýta stráca v súkromných rukách a ničí sa hospodárstvo krajiny.

„Od 1. januára 2025 prestane EÚ dotovať členské štáty a každá krajina si bude musieť stavať cesty a opravovať z výberu mýta a diaľničných známok. Nevieme si predstaviť, ako bude Slovensko vyzerať po tomto období,“ upozornila UNAS.