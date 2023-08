Premiér Ódor podá trestné oznámenie pre podpis zmluvy so Skytollom

Predseda úradníckej vlády Ľudovít Ódor podá trestné oznámenie pre podpis pôvodnej zmluvy so Skytollom v súvislosti s vysokou nákladovosťou mýta. Táto zmluva je podľa neho pre všetkých extrémne nevýhodná a predražená. Uviedol to v diskusnej relácii Sobotné dialógy verejnoprávnej televízie RTVS.

„Nevieme, koľko budeme platiť za predĺženie zmluvy so Skytollom, síce bola dohodnutá základná cena, ale je záujem previesť časť podniku na štát a ukončiť zmluvu so spoločnosťou. Ak prenesieme isté percento, tak za to nebudeme platiť Skytollu, lebo to bude v našich rukách,“ povedal.