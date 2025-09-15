Diaľničiari ohlásili opravu mostného záveru pri Stupave, doprava smerom do Bratislavy bude vedená v zúžených pruhoch

Ako informovala NDS, oprava sa bude týkať pravej časti mosta cez potok Stupávka.
Dopravné obmedzenia
Foto: ilustračné, SITA/Martin Havran.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spustí od utorka 16. septembra opravu mostného záveru na diaľnici D2 pri Stupave. Práce potrvajú približne dva týždne a podľa spoločnosti zvýšia bezpečnosť a komfort motoristov. Zároveň predĺžia životnosť mostnej konštrukcie na frekventovanom úseku. Modernizácia si vyžiada lokálnu úpravu dopravného režimu.

Ako informovala NDS, oprava sa bude týkať pravej časti mosta cez potok Stupávka. Práce budú prebiehať v strednom jazdnom pruhu smerom do Bratislavy a v pripájacom pruhu z odpočívadla Stupava. Doprava bude vedená v dvoch zúžených pruhoch popri pracovisku, pričom ľavý jazdný pás zostane prejazdný bez obmedzení.

Práce sú podľa diaľničiarov naplánované tak, aby čo najmenej ovplyvnili plynulosť dopravy. „Oprava mostných záverov je dôležitou súčasťou údržby diaľničnej infraštruktúry. Včasná oprava pomáha predchádzať väčším poruchám, znižuje riziko poškodenia vozidiel a minimalizuje potrebu havarijných zásahov v budúcnosti,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

