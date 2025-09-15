Diaľničiari ohlásili opravu mostného záveru pri Stupave, doprava smerom do Bratislavy bude vedená v zúžených pruhoch

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spustí od utorka 16. septembra opravu mostného záveru na diaľnici D2 pri Stupave. Práce potrvajú približne dva týždne a podľa spoločnosti zvýšia bezpečnosť a komfort motoristov. Zároveň predĺžia životnosť mostnej konštrukcie na frekventovanom úseku. Modernizácia si vyžiada lokálnu úpravu dopravného režimu.
Po víkende by mali byť otvorené všetky vetvy križovatky Bernolákovo - FOTO
Ako informovala NDS, oprava sa bude týkať pravej časti mosta cez potok Stupávka. Práce budú prebiehať v strednom jazdnom pruhu smerom do Bratislavy a v pripájacom pruhu z odpočívadla Stupava. Doprava bude vedená v dvoch zúžených pruhoch popri pracovisku, pričom ľavý jazdný pás zostane prejazdný bez obmedzení.
Prešovský kraj plánuje prestavbu križovatky za viac než 585-tisíc eur, práce potrvajú takmer jeden rok
Práce sú podľa diaľničiarov naplánované tak, aby čo najmenej ovplyvnili plynulosť dopravy. „Oprava mostných záverov je dôležitou súčasťou údržby diaľničnej infraštruktúry. Včasná oprava pomáha predchádzať väčším poruchám, znižuje riziko poškodenia vozidiel a minimalizuje potrebu havarijných zásahov v budúcnosti,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.