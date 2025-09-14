Vodičov v Košiciach čakajú nové dopravné obmedzenia, začína sa oprava Cintorínskej ulice – FOTO

Motoristov v Košiciach čakajú ďalšie dopravné obmedzenia, súvisia s opravami ciest. Ako mesto Košice informovalo na sociálnej sieti, v nasledujúcom týždni stavebné práce odštartujú na súvislej oprave Cintorínskej ulice v mestskej časti Juh. Vykonajú ich v dvoch etapách a potrvajú do konca októbra.
Uzávierky a presmerovanie dopravy
Dopravné obmedzenia začnú platiť od pondelka 15. septembra. V rámci prvej etapy bude od 15. septembra do 10. októbra uzavretá pravá časť Cintorínskej ulice, a to v smere od Južnej triedy k cintorínu. „Doprava bude presmerovaná na druhú časť ulice, ktorá bude obojsmerná,“ ozrejmilo mesto.
Rovnako upozornilo, že od 15. septembra nebude možné na tejto ulici ani parkovať. „Počas druhej etapy prác, od 10. do 31. októbra, sa uzavrie druhá časť Cintorínskej ulice a doprava bude presmerovaná na novú časť vozovky, kde bude obojsmerná premávka,“ dopĺňa samospráva.
Obmedzenia pre chodcov budú len na nevyhnutný čas, počas frézovania existujúcej vozovky a pokládky nových asfaltových vrstiev, no inak budú môcť naďalej využívať existujúci chodník. „Dopravné obmedzenia budú vyznačené dočasným dopravným značením. Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a ohľaduplnosť,“ apelovalo mesto.
Oprava mosta na Moskovskej triede
Rekonštrukčné práce v utorok 16. septembra odštartujú aj na moste na Moskovskej triede, konkrétne v úseku medzi zastávkami MHD Diamantová a Cottbuská. V závislosti od poveternostných podmienok by mali trvať do 16. októbra, na každej strane mosta by sa malo pracovať dva týždne.
„Motoristi musia kvôli prácam počítať s obmedzeniami v doprave. Od 16. septembra bude na moste na dva týždne uzavretý pravý jazdný pruh v smere na Sídlisko KVP v dĺžke necelých 200 metrov. Následne sa kvôli prácam na druhej strane mosta na dva týždne uzavrie pravý jazdný pruh v smere na Popradskú ulicu. V zúženom úseku bude maximálna povolená rýchlosť znížená na 30 km/h,“ uvádza mesto.
Opravy ríms, výtlkov a chodníkov
Na mieste bude dočasné dopravné značenie, ktoré vodičov na zmeny upozorní, mesto ich prosí o ohľaduplnosť, zvýšenie pozornosti a rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Na moste budú po oboch stranách opravované rímsy.
„Zdegradované časti sa vybúrajú, očistia a rímsy sa nanovo zabetónujú. Súčasťou projektu sú aj lokálne opravy výtlkov na moste a lokálna výmena obrubníkov pred a za mostom,“ informuje samospráva. Na chodníkoch pribudne nový asfalt, nadviaže na nedávno opravené chodníky od Popradskej ulice k zastávke Diamantová.