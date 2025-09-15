Bratislava oslávi 130 rokov mestskej dopravy vo veľkom štýle. Do ulíc vyjdú historické električky, trolejbusy aj autobusy

Dopravný podnik Bratislava (DPB) sa zapojí do Európskeho týždňa mobility, ktorý sa uskutoční od 16. do 22. septembra, a pripravuje pre cestujúcich špeciálny darček pri príležitosti 130. výročia mestskej hromadnej dopravy v Bratislave.
Ako informoval hovorca DPB Jozef Vozár, každý pracovný deň počas celého týždňa budú premávať historické električky, trolejbusy a autobusy na vlastných linkách označených písmenami H, A a M.
Legendárne vozidlá sa vracajú do ulíc
Do premávky sa zapoja legendárne vozidlá ako červeno-krémové električky T2 a T3, historické trolejbusy Škoda 14Tr a 15Tr či autobusy Ikarus 415 a 435. Vozidlá sa budú počas týždňa striedať, aby si cestujúci mohli vychutnať viacero generácií dopravných prostriedkov, ktoré kedysi denne jazdili po bratislavských uliciach. Historické linky budú premávať popoludní v čase od 15:00 do 19:00 v polhodinových intervaloch.
Bratislava obnovuje vozidlový park, na cesty vyrazí 80 moderných autobusov s kapacitou až 177 ľudí
„Európsky týždeň mobility je ideálna príležitosť ukázať, že Bratislava stavia na tradícii a zároveň sa posúva dopredu. Na nedávnom Dni otvorených dverí sme registrovali mimoriadny záujem o najnovšie prírastky medzi našimi historickými vozidlami. Preto sme sa rozhodli, že ich teraz ukážeme aj v uliciach mesta priamo v premávke, kde prostredníctvom jednotlivých tematických dní pripomenú 130-ročný príbeh MHD, na ktorý sme hrdí. Bezplatné jazdy sú poďakovaním našim cestujúcim aj kolegom, ktorí vozidlá citlivo zreštaurovali. Verím, že si tento zážitok prídu užiť celé rodiny,“ uviedol predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.
Trasy historických liniek
Tematické dni ponúknu rôzne typy vozidiel, napríklad v utorok 16. septembra mestskú klasiku posledných dekád s električkou Tatra T3, trolejbusom Škoda 25 Tr a autobusom Solaris Urbino 15 CNG. V stredu 17. septembra budú v premávke veľkokapacitné vozidlá vrátane električky Tatra T3, trolejbusu Škoda Sanos S 200 a autobusu Ikarus 280. Ďalšie dni predstavia nové prírastky a osvedčenú klasiku, všetky farby BÉUS-u či vozidlá z počiatku 21. storočia.
Dopravný podnik Bratislava pripravuje Deň otvorených dverí, MHD bude oslavovať 130. výročie
Linka H prepojí centrum mesta medzi zastávkami Rajská a Hodžovo námestie, linka A bude premávať okruhom po historickom centre s nástupom na zastávkach Jesenského a Chatam Sófer a linka M spojí oba brehy Dunaja medzi zastávkami Krasovského a Nové SND.
Nástup a výstup bude možný iba na nástupnej a konečnej zastávke. Cestovanie všetkými historickými linkami bude počas Európskeho týždňa mobility bezplatné. DPB týmto spája oslavu 130. výročia MHD s posolstvom podporovať ekologické a udržateľné spôsoby dopravy v Bratislave.