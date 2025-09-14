Plánujete ísť na národnú púť do Šaštína? ZSSK nevypraví v tomto roku mimoriadne vlaky

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v tomto roku nevypraví mimoriadne vlaky na Národnú púť v Šaštíne – Strážach, ktorá sa koná pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Národný dopravca pútnikom radí využiť v pondelok 15. septembra pravidelné vlakové spojenia.
„Medzi Bratislavou, Trnavou a Košicami premávajú diaľkové expresné vlaky každú hodinu a z Trnavy do Šaštína je zabezpečené spojenie osobnými vlakmi v dvojhodinovom intervale. Navyše úsek medzi Trnavou a Šaštínom obsluhujú moderné elektrické jednotky Panter,“ uviedol pre agentúru SITA odbor komunikácie ZSSK.
Zároveň spoločnosť cestujúcim pripomína, že na trati Trnava – Kúty je zavedený samoobslužný výpravný systém (SVS). To znamená, že cestujúci musí do vlaku nastúpiť už s vopred zakúpeným platným cestovným lístkom. Môže tak urobiť online cez e-shop ZSSK alebo aplikáciu IDeme vlakom, prípadne SMS na číslo 2255.
Katolícka cirkev na Slovensku si pripomína sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, 15. septembra. Národnou svätyňou Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku sa stal chrám v Šaštíne. Šaštín je starobylým pútnickým miestom. Tohtoročná Národná púť tu vyvrcholí v pondelok 15. septembra o 10:30 slávnostnou svätou omšou, ktorú bude sláviť spišský biskup František Trstenský.
Národná púť k patrónke Slovenska do Šaštína sa koná po stáročia, oficiálne od roku 1732, keď bola socha Sedembolestnej vyhlásená za milostivú. Každoročne navštívi Šaštín počas tejto púte 20-tisíc až 30-tisíc pútnikov. V minulosti boli medzi nimi aj pápež Ján Pavol II. a pápež František.