Prešovský kraj plánuje prestavbu križovatky za viac než 585-tisíc eur, práce potrvajú takmer jeden rok

Prešovský samosprávny kraj pripravuje modernizáciu križovatky ciest druhej triedy v Spišskej Starej Vsi. V súčasnosti hľadá dodávateľa stavebných prác, ktorých predpokladaná hodnota je viac ako 585-tisíc eur.
Ako ďalej vyplýva z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, ide konkrétne o úpravu stykovej križovatky ciest II/542 a II/543, ktorá sa má zmeniť na okružnú. Dôvodom je zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej a pešej dopravy v priľahlom území.
Havarijný stav komunikácie
Stavebno-technický stav cesty v spomínanom úseku je podľa sprievodnej správy k projektu v poškodenom, respektíve havarijnom stave. Nezodpovedá požiadavkám na bezpečnú, plynulú a efektívnu dopravu.
Košický kraj plánuje rozsiahlu opravu ciest, rekonštrukciou prejde viac ako štyridsať úsekov
„Vplyvom nadmerného prenikania povrchových vôd do telesa a podložia komunikácie došlo na niektorých miestach k zmene fyzikálno-mechanických vlastností materiálov v násypovom telese komunikácie, čo malo za následok vznik trvalých deformácií na telese komunikácie, ktoré zamedzili plynulému a bezpečnému využívaniu komunikácie druhej triedy,“ opisuje kraj.
Chýbajúci chodník pri križovatke
Okrem prestavby križovatky bude súčasťou projektu aj dobudovanie chodníka okolo nej, ktorý bude napojený na súčasné chodníky v meste. Ten v danom mieste chýba, čo podľa dokumentu vytvára mimoriadne nebezpečné situácie pre účastníkov verejnej premávky okolo križovatky. Samotné práce majú trvať 330 dní. Zákazka bude financovaná z prostriedkov Európskej únie.
Nová kruhová križovatka pri Sliači je hotová, zvýši bezpečnosť aj plynulosť dopravy – VIDEO
Cesta II/542 a II/543 je dôležitou dopravnou komunikáciou, ktorá zabezpečuje tranzit medzi Slovenskom a Poľskom. Nemenej dôležitú funkciu plní podľa zverejnených materiálov z hľadiska rozvoja cestovného ruchu v oblasti Pienin a Zamaguria. Slúži pre osobnú a nákladnú dopravu. V území tvorí hlavnú komunikáciu, na ktorú sa pripájajú komunikácie tretích tried sprístupňujúce jednotlivé obce.