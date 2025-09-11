Po víkende by mali byť otvorené všetky vetvy križovatky Bernolákovo - FOTO

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje počas nadchádzajúceho predĺženého víkendu (12. – 15. septembra) otvoriť poslednú chýbajúcu vetvu križovatky Bernolákovo na Triblavine, ktorá vedie na D1 v smere na Trnavu. Definitívne rozhodnutie o otvorení bude závisieť od počasia.
Pôvodný režim
Ako informovala NDS, otvorenie si vyžiada jednosmernú uzávierku diaľnice D1 od Zlatých Pieskov po Senec v smere na Trnavu. Obmedzenie sa začne v piatok 12. septembra o 20:00 a potrvá do pondelka 15. septembra. „Uzávierku môže skomplikovať prípadný dážď. V prípade nevhodného počasia sa preto práce môžu presunúť na najbližší možný termín,“ uviedla NDS.
Z D1 pri Triblavine odvezú staré zvodidlá, vodiči musia rátať s čiastočnými nočnými obmedzeniami
Počas uzávierky sa uskutoční osadenie dopravného značenia, presun betónových zvodidiel, úpravy svahov násypov, betónovanie pilót portálov pre dopravné značky, montáž zvodidiel aj údržba okolia diaľnice. „Po tomto predĺženom víkende sa križovatka Bernolákovo dostane do pôvodného režimu, kedy sa motoristi z Bernolákova, Chorvátskeho Grobu a ďalších blízkych obcí budú môcť pohodlne napojiť na D1 v každom smere,“ uviedol investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
Modernizácia diaľnice
NDS počas leta postupne otvárala jednotlivé vetvy križovatky. Posledný augustový víkend bol sprístupnený zjazd z Trnavy na Bernolákovo a výjazd z Bernolákova smerom na Bratislavu. Od pondelka, po ukončení prác, by mali byť všetky smery v križovatke opäť plne prejazdné.
Most nad D1 za Bratislavou čaká nočná betonáž, motoristi by sa mali pripraviť na obmedzenia
Križovatka Bernolákovo je súčasťou modernizácie diaľnice D1 pred Bratislavou a prepojenia s D4. Projekt patrí medzi najvýznamnejšie investície do cestnej infraštruktúry na západnom Slovensku. „Po dokončení prác vznikne na úseku plnohodnotná diaľnica, ktorú západoslovenský región nevyhnutne potrebuje,“ dodala NDS.