Letecká linka z Popradu do Gdansku bude v prevádzke dlhšie, predaj leteniek je nadpriemerný

Nová linka spájajúca popradské letisko s poľským mestom Gdansk bude v prevádzke o tri mesiace dlhšie oproti pôvodným plánom. Informovalo o tom Letisko Poprad – Tatry na sociálnej sieti. Letecké spojenie s poľským pobrežím Baltského mora odštartuje prvým letom 25. decembra.
Dostupné malo byť do konca marca, po novom ho budú môcť cestujúci využiť až do 5. júna. Podľa letiska je predaj leteniek na novej linke nadpriemerný. Letecký dopravca Wizz Air ponúkne v rámci spojenia dve rotácie týždenne, vo štvrtok ráno a v nedeľu večer. Od apríla sa bude lietať v pondelok a piatok.
„Linka je navrhnutá tak, aby slúžila v oboch smeroch, priniesla poľských návštevníkov na turistiku a lyžovanie, a zároveň umožnila slovenským cestujúcim vydať sa k Baltskému moru alebo do jedného z najživších poľských prímorských regiónov,“ uviedlo pred časom vedenie Letiska Poprad-Tatry.
Riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková ešte v októbri poznamenala, že letisko Poprad má z pohľadu turizmu obrovský potenciál a nová linka prináša slovenským lyžiarskym strediskám výraznú konkurenčnú výhodu.
„Lyžiari môžu byť v Poprade pár minút po prílete a na svahoch vo Vysokých Tatrách alebo v Jasnej do maximálne hodiny,“ zdôraznila.
Letisko Poprad – Tatry sa nachádza v nadmorskej výške 718 metrov a patrí k najvyššie položeným letiskám pre prepravné lietadlá v strednej Európe. Situované je približne 200 metrov od diaľničného uzla.