Tunel Branisko mimoriadne uzavrú, premávka bude odklonená

Tunel Branisko bude vo štvrtok v noci mimoriadne uzavretý. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, potrvá od štvrtka 27. novembra od 23:00 do piatka 28. novembra do 03:00. Dôvodom uzávierky je nadmerné znečistenie kamerového systému, vozovky a vodiacich čiar. „Premávka bude počas uzávierky odklonená na cestu I/18,“ informovala polícia.

