Generálny riaditeľ ŽSR Bednárik sa vzdal svojej funkcie, má byť českým ministrom dopravy

Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR)Ivan Bednárik oznámil, že sa vzdáva svojej funkcie. Informoval o tom listom doručeným Správnej rade ŽSR v stredu 26. novembra. Dôvodom abdikácie je podľa jeho slov nominácia ako kandidáta na post ministra dopravy Českej republiky.
Podľa hovorkyne železníc Petry Láníkovej, Bednárik vo funkcii skončí v deň, ktorý bude predchádzať vymenovaniu jeho nástupcu. ŽSR zdôraznili, že týmto krokom chce zabezpečiť plynulé odovzdanie vedenia podniku.
Meno nového generálneho riaditeľa zatiaľ nie je známe. Ministerstvo dopravy SR Bednárikovi poďakovalo za jeho pôsobenie na čele štátneho správcu železničnej infraštruktúry.
„Gratulujeme mu k nominácii na ministra dopravy Českej republiky a prajeme mu veľa úspechov. Vnímame to ako dôkaz, že na Slovensku máme špičkových odborníkov, ktorých oceňujú aj v zahraničí,“ uviedla hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková. Zároveň potvrdila, že výberom nástupcu Bednárika sa ministerstvo intenzívne zaoberá a rozhodne o ňom v krátkom čase.