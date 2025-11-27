Rýchliky na linke Košice – Mukačevo budú jazdiť v obmedzenom režime, dôvodom sú výlukové práce

Cestujúci môžu využiť vnútroštátne regionálne alebo diaľkové spoje Ukrajinských železníc.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
Vlak Košice - Mukačevo
Foto: ilustračné, www.facebook.com.
Slovensko Železničná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Slovensko

Medzištátne vlaky Zakarpatia medzi Slovenskom a Ukrajinou budú začiatkom decembra jazdiť v obmedzenom režime. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovala, že z dôvodu pokračujúcich výlukových prác v ukrajinskej pohraničnej stanici Čop budú odrieknuté viaceré rýchliky na linke Košice – Mukačevo.

Ako informoval hovorca ZSSK Ján Baček, odrieknuté budú vlaky R 960, R 963, R 962 a R 965 v celej trase medzi Košicami a Mukačevom, a to v období od pondelka 1. do soboty 6. decembra, v pondelok 8. decembra a následne od nedele 14. až do pondelka 22. decembra.

Zvyšné vlaky medzi Slovenskom a Ukrajinou zostávajú bez obmedzení. Rýchliky R 961 a R 964 budú premávať na trase Košice – Čop – Užhorod, pričom budú mať priame vozne do a z Bratislavy a prípoje do a z Kyjeva.

Cestujúci smerujúci do Mukačeva môžu v úseku Čop – Mukačevo využiť vnútroštátne regionálne alebo diaľkové spoje Ukrajinských železníc podľa ich platného cestovného poriadku.

