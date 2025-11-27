Demokrati trvajú na odvolaní Ráža, zrážke vlakov pri Pezinku sa dalo predísť – VIDEO, FOTO

Demokrati vyzývajú ministra dopravy Jozefa Ráža na okamžité odstúpenie.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
DOPRAVA: Situácia pod Strečnom a výstavba Višňové
Minister dopravy Jozef Ráž mladší počas tlačového brífingu Ministerstva dopravy SR k aktuálnej situácii pod Strečnom a urýchleniu výstavby tunela Višňové. Bratislava 19. apríl 2024. Foto: SITA/Ľudovít Vaniher
Za nedávnou železničnou nehodou pri Pezinku, pri ktorej sa zranilo viac ako 70 ľudí, stoja podľa strany Demokrati zlyhania štátu. Tvrdia, že Ministerstvo dopravy SR aj Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ignorovali bezpečnostné pokyny Dopravného úradu, ktorý na rizikový stav na trati upozorňoval už minimálne osem mesiacov. Demokrati vyzývajú ministra dopravy Jozefa Ráža na okamžité odstúpenie.

O probléme sa vedelo

Ako informoval podpredseda Demokratov Michal Kiča, strana má k dispozícii oficiálny dokument zo štátneho dozoru Dopravného úradu z 19. marca 2025. Ten podľa neho konštatuje, že návestidlá v železničnej stanici Pezinok sú prehliadnuteľné a môžu sa vodičovi vlaku prekryť v rôznych polohách, čo zvyšuje riziko omylu.

Na rovnaký problém mali upozorniť aj prípady osobných vlakov, ktoré tadiaľ prechádzali v minulosti. Dopravný úrad podľa Kiču odporučil ŽSR zriadiť v stanici Pezinok predzvesti návestidiel – doplnkové svetelné signály, ktoré mali zlepšiť viditeľnosť a znížiť riziko kolízie.

Potenciálne opatrenia

Nestalo sa nič. Žiadne doplnkové semafory zriadené neboli, hoci ich umiestnenie mohlo nehode predísť,“ uviedol Kiča.

Dodal, že ministerstvo namiesto riešenia dlhodobo známych rizík presúva zodpovednosť na rušňovodičov a plánuje inštalovať kamery do kabín, čo podľa neho problém nevyrieši. Za zlomok ich ceny, odhadom za pol milióna eur, sa podľa neho mohli v Pezinku doplniť semafory.

Spochybnenie kompetencie

Demokrati tvrdia, že ak minister Ráž o zisteniach vedel a nezakročil, môže ísť o otázku trestnoprávnej zodpovednosti pre všeobecné ohrozenie. Ak o dokumente nevedel, mimoparlamentná strana to považuje za vážne manažérske zlyhanie.

Bezpečnosť železničnej dopravy nedokáže zabezpečiť. ŽSR od marca obstarávajú desiatky investícií, ale nič smerujúce k opatreniam, ktoré nariadil dopravný úrad,“ dodal Kiča.

Nehoda mala byť otázkou času

Predseda Demokratov Jaroslav Naď označil situáciu za maximálne cynickú, keď bezprostredne po nehode politické špičky obviňovali rušňovodiča zo zlyhania a teraz sa ukazuje, že maslo je na ich hlave.

Táto nehoda bola otázkou času. Minister Ráž nesmie ani minútu váhať, či má zostať vo funkcii. Buď bol tento dokument úmyselne ignorovaný, alebo sa k ministrovi vôbec nedostal. Obe možnosti sú dôvodom na okamžité vyvodenie politickej zodpovednosti a okamžité odstúpenie ministra Ráža,“ zdôraznil Naď.

Ráž bude čeliť odvolávaniu

V stredu 26. novembra národná rada informovala, že predseda parlamentu Richard Raši zvolal mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra dopravy Jozefa Ráža na 1. decembra o 10:00. Návrh predložila skupina poslancov NR SR z opozičných klubov. Poslanci návrh odôvodnili viacerými nešťastiami na železniciach, ktorých príčinou bola v prvom rade absencia fungujúcich alebo chybovosť existujúcich bezpečnostných systémov.

Minister Ráž ponúkol premiérovi svoju demisiu, tú však premiér odmietol a namiesto toho prikázal odvolať vedenie štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko. Podľa navrhovateľov v iných krajinách je štandardom, že verejní funkcionári vyvodzujú politickú zodpovednosť za incidenty a nehody, ktoré sa udejú v ich rezortoch.

Zrážka vlakov pri Pezinku

V nedeľu 9. novembra o 19:31 došlo k zrážke dvoch vlakov. Išlo o vlak REX 1814 a vlak EX 620 na úseku Pezinok – Bratislava Hlavná stanica. Na mieste zrážky sa nachádzalo 14 hliadok Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, ktoré zasahovali spolu so zvyšnými záchrannými zložkami. Vo vlakoch sa spolu viezlo viac ako 1000 cestujúcich a rýchlou zdravotnou pomocou do okolitých nemocníc previezli spolu 79 osôb s rôznymi poraneniami.

