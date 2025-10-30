Rekonštrukcia mosta v Chrasti nad Hornádom za pol milióna eur je ukončená

Košický samosprávny kraj úspešne dokončil tri významné dopravné projekty v okrese Spišská Nová Ves. Prinesú podľa neho vyššiu bezpečnosť, plynulosť a kvalitu cestnej siete na Spiši. Ako vo štvrtok informoval, po mesiacoch intenzívnych prác je hotová rekonštrukcia mosta v Chrasti nad Hornádom, ako aj modernizácia úsekov v Kolinovciach a Spišských Vlachoch.
Komplexná obnova
V obci Chrasť nad Hornádom sa podarilo ukončiť práce na spomínanej rekonštrukcii mosta M1061, ktorý bol dlhodobo v nevyhovujúcom technickom stave. Po komplexnej obnove za vyše 570-tisíc eur má most zosilnenú nosnú konštrukciu, nové rímsy, zábradlia, zvodidlá, odvodnenie a nový asfaltový povrch.
Mesto Pezinok dokončilo opravy ciest v Slnečnom údolí aj vo vinohradníckej oblasti Grinava
„Most po novom spĺňa moderné dopravné a bezpečnostné normy, pričom jeho vzhľad lepšie zapadá do vidieckeho prostredia obce. Rekonštrukcia výrazne zvýšila plynulosť a bezpečnosť dopravy v smere na Spišské Vlachy aj Margecany,“ uviedli z kraja.
Dokončený úsek
V rámci projektu eliminácie bezpečnostných rizík v obci Kolinovce zrealizovali na ceste II/547 kompletnú betonáž úseku, oddebnenie ríms, dosypanie krajníc so zhutnením a montáž nových zvodidiel. Úsek je podľa kraja plne dokončený a sprístupnený verejnosti.
Úsek cesty v Malinove má inovatívny povrch, asfalt s prímesou recyklovaných cigaretových filtrov
„Modernizácia za takmer 254-tisíc eur prispela k odstráneniu nebezpečných miest a zvýšila bezpečnosť premávky na ceste, ktorá je súčasťou frekventovanej spojnice Spiša s Abovom,“ konštatuje.
Ukončiť sa podarilo aj projekt sanácie rozpadu krajníc v Spišských Vlachoch. Župu stál takmer 240-tisíc eur. Opravené krajnice a nový povrch vozovky zlepšili jazdný komfort aj odvodnenie cesty. „Každá dokončená stavba znamená vyššiu bezpečnosť pre vodičov, istotu pre obyvateľov a krok vpred pre celý región,“ poznamenal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.