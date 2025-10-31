Oprava mostných záverov v Krásne nad Kysucou je ukončená, úsek je opäť prejazdný bez obmedzení

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) úspešne ukončila opravu troch mostných záverov na moste v Krásne nad Kysucou, v križovatke cesty I/11 s cestou II/520. Práce, ktoré sa začali 11. októbra, prebiehali v dvoch etapách za čiastočnej uzávierky. V súčasnosti je už úsek bez obmedzení.
Ako informovala NDS, počas opravy sanovali a vymenili mostné závery zabezpečujúce plynulý prechod medzi mostnou konštrukciou a vozovkou. Oprava prispeje k predĺženiu životnosti mosta a k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky. „Oprava mostných záverov bola ukončená presne podľa harmonogramu. Aktuálne už je úsek bez obmedzení,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.