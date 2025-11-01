Cesta okolo Tatier sa rozšíri, Dolný Kubín začína s výstavbou prvej etapy za viac ako 2 milióny eur

Mesto Dolný Kubín získalo viac ako 2 milióny eur na realizáciu prvej etapy cyklotrasy Cesta okolo Tatier v rámci programu INTERREG Poľsko – Slovensko. Ako informoval Martin Buzna z Kancelárie primátora mesta, projekt sa v silnej konkurencii 79 žiadostí zaradil medzi šesť najlepšie hodnotených.
„Podarilo sa nám pripraviť kvalitný projekt, ktorý vo viacstupňovom hodnotení postúpil vo veľkej konkurencii medzi šesť najlepších a získal tak podporu z programu INTERREG Poľsko – Slovensko. Ďakujem všetkým partnerom v Euroregióne Tatry, kolegom v partnerských samosprávach, poslancom mestského zastupiteľstva, ale najmä mojim kolegom na mestskom úrade za niekoľkoročnú prácu na hľadaní trás, výkupe pozemkov, projektovaní, povoľovaní aj podaní skvelého projektu,“ uviedol primátor mesta Ján Prílepok.
Nový most pre cyklistov a chodcov
Z finančných prostriedkov mesto zrealizuje najnáročnejšiu časť trasy – nový most pre cyklistov a chodcov medzi Záskalím a areálom bývalej SEZ.
„Konštrukcia mosta je navrhnutá bez pilierov v koryte rieky, aby spĺňala prísne požiadavky ochrany územia NATURA 2000, ako aj podmienky vodohospodárov na prietok rieky a storočnú vodu. Nový most bude situovaný približne 30 metrov nižšie ako súčasná hojdacia lávka, ktorá je už v nevyhovujúcom stave a bude odstránená,“ doplnil primátor.
Projekt zahŕňa aj približne kilometrový úsek cyklotrasy od nového mosta ku kaplnke na križovatke ulíc M. R. Štefánika a Československej armády, ktorý predstavuje prvú etapu budúceho prepojenia Dolného Kubína s trasou Cesty okolo Tatier, spájajúcou Slovensko a Poľsko.
Výzvy pri príprave a výkupe pozemkov
„Príprava projektu je veľmi náročná. Okrem získavania financií je veľkou výzvou aj vykupovanie pozemkov, keďže v Dolnom Kubíne neexistoval žiadny voľný koridor pre cyklotrasu. Každý meter musíme získať individuálne a zároveň hľadať aj technické riešenia, s ktorými budú súhlasiť aj všetky dotknuté inštitúcie,“ vysvetlil Prílepok. Primátor zdôraznil, že projekt je súčasťou dlhodobého zámeru rozvíjať sieť bezpečných a ekologických trás pre cyklistov a chodcov.
„Krok za krokom pripravujeme celý úsek, ktorý by mal vo finále viesť od Racibora cez Kňažiu, Mokraď, Záskalie, popri rieke na ulici M. R. Štefánika, cez centrum mesta, sídlisko Banisko až po Vyšný Kubín. Cieľom je, aby sa cyklisti aj chodci mohli pohybovať bezpečne mimo hlavných ciest a aby Dolný Kubín získal modernú, zelenú dopravnú tepnu, ktorá spojí mestské časti aj susedné regióny,“ uzavrel Prílepok.
Finálna cena projektu bude známa po verejnom obstarávaní, ktoré zabezpečí mesto prostredníctvom Úradu pre verejné obstarávanie.