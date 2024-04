Letisko v Bratislave pripravuje novinky, moderným lietadlom sa bude lietať už aj do Thajska a na Maurícius

Na bratislavskom letisku pribudnú v najbližšej zimnej sezóne lety do nových exotických destinácií. Okrem afrického ostrova Zanzibar, kam sa už lieta, budú môcť dovolenkári zo slovenskej metropoly cestovať na ďalšie dva ostrovy – thajský Phuket a africký Maurícius.

Obe novinky zabezpečí cestovná kancelária Čedok, ktorá sa na slovenský trh vrátila v roku 2023, v spolupráci s talianskou leteckou spoločnosťou Neos. Prvýkrát bude na charterových letoch z Bratislavy do juhovýchodnej Ázie a na ostrov v Indickom oceáne lietať moderný Boeing 787-9 Dreamliner s kapacitou 355 cestujúcich. Odlety na Maurícius sú v zimnom letovom poriadku od konca októbra naplánované v stredu a na Phuket vo štvrtok.

Rožšírené partnerstvo s Čedokom

„Na oba ostrovy budeme lietať z Bratislavy moderným diaľkovým lietadlom, priamo do Thajska približne jedenásťhodinovým letom a na Maurícius s krátkym medzipristátím,“ uviedol manažér Čedoku na Slovensku Juraj Sliacky.

Obchodný riaditeľ dopravcu Neos Aldo Sarnataro informoval, že obnovujú a rozširujú partnerstvo s Čedokom, pričom za niekoľko mesiacov prepravili vyše 6-tisíc cestujúcich z Česka do Thajska.

„Na Slovensku vidíme veľký trhový potenciál a kladieme základy dlhodobejšie spolupráce,“ dodal. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Novota privítal, že Čedok prináša na letnú sezónu opäť viaceré dovolenkové destinácie.

Rozšírená ponuka na letnú sezónu

Čedok predstavil rozšírenú ponuku odletov zo Slovenska aj na tohtoročnú letnú sezónu. Pre Bratislavu pripravila cestovná kancelária šesť noviniek. Z hlavného mesta môžu cestujúci letieť priamo do egyptského letoviska Marsa Matrouh pri Stredozemnom mori, na grécky ostrov Korfu, portugalský ostrov Madeira, tuniský ostrov Djerba, ako aj do bulharskej Varny.

Aj naďalej sa bude lietať do Albánska, na Malorku a Krétu. Slováci si môžu vybrať aj zájazdy do Čiernej Hory vďaka pravidelným letom z Bratislavy do Podgorice. Novinkou je aj turecká Antalya priamo z Popradu, Rodos či Tirana z Košíc, odkiaľ pokračujú zájazdy do Turecka. Celkovo môžu dovolenkári zo Slovenska cestovať priamymi letmi s uvedenou cestovnou kanceláriou do takmer dvadsiatich destinácií, pričom v letnom predpredaji je najväčší záujem o Albánsko, Turecko, Grécko, Tunisko alebo Bulharsko.

Tri nové destinácie z Košíc

Od júna budú môcť cestujúci z Košíc vyraziť letecky s Čedokom do troch nových destinácií. V letnej sezóne cestovná kancelária prvýkrát ponúka odlety z metropoly východného Slovenska. Ako na tlačovej besede priblížila hovorkyňa Čedoku Kateřina Pavlíková, dovolenkujúci sa budú môcť vybrať do hlavného mesta Albánska Tirany, na grécky ostrov Rodos i na tureckú riviéru, konkrétne do Antalye. Prvý odlet by mal byť 10. júna do Albánska.

Pavlíkova zdôraznila, že sa rozhodli vrátiť do regiónov a na Slovensku otvárajú pobočky, kde sa zákazníci môžu poradiť o svojej dovolenke. Za posledný rok otvorili sedem, v Bratislave, Žiline, Košiciach, Banskej Bystrici či Trnave. Dodala, že spolupracujú aj s dopravcami na pravidelných linkách. Podľa Pavlíkovej je o nové destinácie v Albánsku a Turecku medzi zákazníkmi veľký záujem.