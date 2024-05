Z Bratislavy začína po roku opäť jazdiť vlak do chorvátskeho Splitu, cestujúcim ponúkne tri typy vozňov (video+foto)

aktualizované 3. mája 2024, 16:54

Cestujúci môžu od piatka už štvrtýkrát využívať sezónne železničné spojenie z Bratislavy do chorvátskeho Splitu. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) prevádzkuje nočný vlak do centra Dalmácie pri Jadranskom mori od 3. mája do 5. októbra opäť v spolupráci s rakúskym dopravcom Österreichische Bundesbahnen (ÖBB).

Vlaky s turistami odchádzajú zo stanice Bratislava-Nové Mesto trikrát týždenne – v stredu, piatok a nedeľu o 15:26 a zo stanice Bratislava-Petržalka o 16:01.

Jeden z najobľúbenejších produktov

Prvý vlak vyrazil do Splitu popoludní, so 173 cestujúcimi je takmer plne obsadený, a to na 96 %. Viac ako šesťdesiat ľudí cestuje v lôžkových vozňoch, v Bratislave nastúpilo 26 osôb. Autovozne, tentokrát iba z Viedne, vezú 33 áut a motoriek.

„Vlak do chorvátskej dovolenkovej destinácie predstavuje jeden z najobľúbenejších produktov Železničnej spoločnosti Slovensko. To, že Slováci milujú Chorvátsko a chcú doň každoročne cestovať, je cítiť aj na číslach. Aktuálne je spolu predaných viac ako 11-tisíc lístkov na vlak do Splitu a späť,“ informoval generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.

Plánovaný príchod vlaku do Splitu je na druhý deň ráno o 8:20. Cesta cez Petržalku, Viedeň, Graz, Maribor a Záhreb do chorvátskeho prístavu má podľa cestovného poriadku trvať takmer 17 hodín. Zo Splitu naspäť sa vlak vydá na cestu v pondelok, štvrtok a sobotu o 17:29, do Bratislavy má príchod o 11:00, teda po 17,5-hodine cesty.

Prepravia 20 áut

Kapacita vlaku je 60 miest na sedenie, 96 miest v lôžkových vozňoch a 60 v ležadlovom vozni.

„20 miest je určených na prepravu automobilov, resp. motocyklov z Viedne. V cestovnom lístku v lôžkovom vozni je zahrnutý aj welcome drink a raňajky. Počas celej prepravy si cestujúci môžu vo vlaku zakúpiť tiež občerstvenie a nápoje v lôžkovom vozni u stewarda,“ priblížil hovorca ZSSK Dominik Drevický. Cesta vlakom je podľa železničiarov pohodlnejšia a ekologickejšia ako autom.

Minulý rok toto vyhľadávané vlakové spojenie využilo 19-tisíc milovníkov letnej dovolenkovej atmosféry „slovenského mora“. Na dovolenku či výlet k najbližšiemu Jadranskému moru je možné cestovať zo Slovenska znova aj autovlakmi.

Obľúbená destinácia

Autovozne sa pre uzáveru trate cez Marchegg pripoja až vo Viedni. Železničná stanica i terminál vykládky automobilov sú v Splite priamo v centre mesta oproti prístavu lodí na chorvátske ostrovy.

Národný ekologický vlakový dopravca podporuje cestovný ruch aj v spolupráci s Chorvátskym turistickým združením (CHTZ) na Slovensku a v Česku. Podľa riaditeľa jeho zastúpenia v oboch krajinách Miodraga Mlačića počet slovenských turistov v Chorvátsku neustále rastie a vlakové spojenie tento trend ešte umocní.

„Vlani Chorvátsko navštívilo cez 519-tisíc Slovákov, čo je o 1,7 % viac ako v roku 2022. Čísla za prvé štyri mesiace roku 2024 potvrdzujú, že Chorvátsko zostáva aj naďalej pre Slovákov obľúbenou destináciou,“ uviedol Miodrag Mlačić. Doteraz do Chorvátska pricestovalo vyše 19,6-tisíca slovenských návštevníkov, čo je o 5,9 % viac než v rovnakom období minulého roka.