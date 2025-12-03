Bratislava môže dostať nové moderné električky, Dopravný podnik podal žiadosť o miliónový príspevok

Dopravný podnik Bratislava (DPB) podal žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Programu Slovensko na nákup desiatich nových obojsmerných električiek s dĺžkou 32,5 metra. Ako informoval hovorca DPB Jozef Vozár, ide o ďalší strategický krok v kontinuálnej obnove vozidlového parku bratislavskej MHD, ktorý zvýši komfort aj podiel bezbariérovej električkovej dopravy v meste.
DPB aktuálne realizuje viacero modernizačných projektov, v rámci ktorých do Bratislavy smerujú nové vozidlá. „Ide o desať jednosmerných nízkopodlažných električiek, viac ako sto autobusov na CNG a dieselový pohon a tri elektrobusy,“ vymenoval hovorca a dodal, že rozvoj bezbariérovej dopravy je kľúčovou súčasťou vízie DPB do roku 2030. Nové električky budú koncepčne vychádzať z moderných vozidiel, ktoré už dnes zabezpečujú väčšinu električkovej výpravy v Bratislave.
Pred podaním žiadosti o NFP podpísal DPB rámcovú zmluvu s víťazom verejného obstarávania na dodanie 20 obojsmerných električiek, ktoré bolo vyhlásené a vyhodnotené v závere roka 2024. Víťazom obstarávania sa stala skupina dodávateľov v zložení Škoda Transportation, Škoda Ekova, Škoda Electric a ŽOS Trnava, pričom cena za jednu električku predstavuje 3 885 000 eur. V prípade schválenia žiadosti a podpísania zmluvy o NFP pristúpi DPB k objednaniu prvých desiatich vozidiel.