Bratislava hľadá zhotoviteľa cyklotrasy z Devína na Sihoť, úsek je súčasťou medzinárodného projektu

Bratislava hľadá zhotoviteľa cyklotrasy Devín – Sihoť. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Predmetom zákazky je vybudovanie novej cyklotrasy na Devínskej ceste (Metejkova, Dolnokorunská) od úseku Devín, Pri lesostepi až po úsek Sihoť (čerpacia stanica Zámoček). Lehota na predkladanie ponúk do verejnej súťaže je do 20. októbra.
Mesto Piešťany hľadá zhotoviteľa dôležitej cyklotrasy, na ktorú má peniaze z plánu obnovy
Magistrát začiatkom júla oznámil, že plánuje výstavbu segregovanej cyklotrasy, ktorá spojí Devín s Karlovou Vsou. Projekt má byť financovaný z Plánu obnovy. Ide o návrh segregovanej cyklotrasy R51 Devínska radiála v úseku Devínska cesta, ktorá je súčasťou medzinárodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy (EuroVelo 13). Projekt prepojí existujúce segregované cyklotrasy. Celá trasa má dĺžku približne 4,5 kilometra, je rozdelená na šesť úsekov a budovať sa bude postupne.