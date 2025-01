Na Ukrajinu z Izraela smeruje 90 rakiet pre systém Patriot

Spojené štáty americké presúvajú približne 90 rakiet do protivzdušných systémov Patriot zo skladov v Izraeli do Poľska a následne ich dodajú Ukrajine. Pre americký portál Axios to uviedli zdroje oboznámené so situáciou, informuje web Kyiv Independent.

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu ide o najvýznamnejšiu dodávku zbraní Kyjevu, na ktorej sa podieľa Izrael. Systém Patriot izraelské vzdušné sily oficiálne vyradili v apríli 2023, viac než tri desaťročia po tom, ako ich Izrael získal počas vojny v Perzskom zálive. Po vyradení rakiet sa ukrajinskí predstavitelia obrátili na USA a Izrael s návrhom vrátiť rakety do Spojených štátov na renováciu a následne ich dodať Ukrajine.

Izrael spočiatku odkladal svoje rozhodnutie pre obavy, že Rusko by na odvetu mohlo dodať moderné zbrane Irán. Podľa ukrajinského predstaviteľa izraelský premiér Benjamin Netanjahu celé týždne odmietal o návrhu rokovať, avšak vlani koncom septembra transfer schválil.

Izraelský predstaviteľ uviedol, že Jeruzalem vopred o presune rakiet informoval Rusko, pričom zdôraznil, že krajina ich iba vracia do USA, a nie priamo dodáva Ukrajine. Hovorca Netanjahuovho úradu potvrdil, že systém Patriot vrátili Spojeným štátom, ale uviedol, že nevie, či Washington poskytol rakety Ukrajine.