Modernizácia Múzea Andyho Warhola pokračuje podľa plánu. Zrekonštruvaná budova ponúkne viac priestoru a moderných technológií (video+foto)

Rozsiahla modernizácia Múzea moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach za viac ako 12,7 milióna eur pokračuje podľa plánu. Stavebnú časť komplexnej rekonštrukcie európsky jedinečnej kultúrnej inštitúcie plánuje Prešovský samosprávny kraj (PSK) ukončiť do konca tohto roku a následne sa zamerať na interiér a multimediálne prvky.

Vynovené múzeum unikátneho vzhľadu s pochôdznou fasádou, amfiteátrom či bistrom plánuje návštevníkom sprístupniť začiatkom budúceho leta.

Modernizáciu spustili v apríli 2024

Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, krajská samospráva spustila generálnu opravu 40-ročnej budovy Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach v apríli minulého roka. Rozpočet prestavby objektu s 250-tonovou oceľovou konštrukciou s výstavnými blackboxmi a strešnou terasou je 12,7 milióna eur.

Kraj ju financuje z vlastných a štátnych zdrojov. Zvnútra bude stavbe dominovať moderný interiér a multimediálne či interaktívne prvky s predpokladaným rozpočtom viac ako dva milióny eur.

„Je to naozaj jedinečný a originálny projekt, ktorý prešiel dlhou prípravou a ktorý s nami a múzeom štyri roky pripravovala Fakulta Umenia technickej univerzity v Košiciach. Teší ma, že už dnes vidíme jasné kontúry nového sídla Warholovho múzea, ktoré bude po našej investičnej akcii nielen reprezentatívne a atraktívne, ale aj moderné a konkurujúce európskym kultúrnym inštitúciám,“ uviedol na pondelkovom kontrolnom dni predseda PSK Milan Majerský.

Otvoriť chcú začiatkom leta 2025

Projekt modernizácie múzea realizujú spoločnosti Swietelsky-Slovakia a GMT projekt. Aktuálne je prestavaných takmer 60 percent vyčlenených financií a ostáva preinvestovať ešte 5,6 milióna eur. Kraj chce stavebnú časť projektu ukončiť do konca roka 2024 a múzeum po renovácii otvoriť začiatkom leta 2025.

„Múzeum má pre svoju jedinečnosť nadregionálny význam a jeho rekonštrukcia zatraktívni jednak tento malý, ale krásny región, ktorý potrebuje impulzy, aby sme sem pritiahli turistov, ale aj celý náš kraj a Slovensko. Je však finančne veľmi náročná, preto neustále rokujeme s ministerstvami a hľadáme aj iné zdroje pre jej finančné krytie,“ dodal predseda PSK.

Po rozsiahlych búracích, zemných a zakladacích prácach realizovaných v roku 2023 sa v tomto roku začalo intenzívne pracovať na zatepľovaní fasády a strechy, výmene rozvodov, montáži okien a oceľovej konštrukcie s osadením výstavných blackboxov. Neskôr sa pristúpilo k rekonštrukcii plynových zariadení a rozvodov vzduchotechniky, či k prácam na hrubej stavbe fontány.

Reprezentant múzea 21. storočia

Aktuálne sú práce sústredené na preložky kanalizácie a vodovodu, výstavbu šachty výťahu, ktorý povedie na strechu a na ďalšie činnosti na oceľovej konštrukcii. Hrubé vonkajšie konštrukcie sú pritom urobené takmer kompletne, ostáva doplniť provizórne zábradlia a prvky, ktoré nie sú statického charakteru.

V záverečnej fáze stavebných prác sa dokončia interiérové prvky ako podlahy, obklady, dlažby, výplňové konštrukcie, podhľady či omietky a na rad príde i vnútorné schodisko.

„Tešíme sa z progresu, ktorý na stavbe vidíme. Nebol ani jeden deň, kedy by bola z nejakého dôvodu prerušená a kedy by sa tu riešil markantný problém. Je to aj vďaka dobrej komunikácii medzi zhotoviteľmi, projekčným tímom a investorom, že všetko ide ako má. Z pohľadu nás múzejníkov vnímame rozsah realizovaných prác a fakt, že tu vznikne priestor, kde budeme môcť napĺňať naše múzejnícke vízie, ako veľkú vec. Múzeum bude vyzerať inak a z nevábnej budovy sa zmení na multifunkčný, multižánrový, interaktívny priestor a na veľkého reprezentanta múzea 21. storočia,“ doplnil riaditeľ MMUAW v Medzilaborciach Martin Cubjak.

Pribudnú nové ateliéry aj priestory na rôzne účely

V zrekonštruovaných priestoroch vzniknú nové ateliéry, oddychová zóna s bistrom, zrealizujú sa malé dispozičné zmeny v expozíciách a všeobecne sa rozšíria galérie i depozit. Pribudne tiež priestor pre vzdelávacie programy, nové aplikácie audio sprievodcov či multimediálne-interaktívne hardvéry, projekčné, zvukové a holografické prvky.

Priechodná fasáda prepojí exteriér s interiérom a aj samotný exteriér múzea bude predstavovať výstavný priestor. Aktivity sa budú usporadúvať na novovybudovanom námestí s fontánou, ale aj na streche s celoročným využitím. Priestor dotvorí terasa, amfiteáter pre 100 ľudí určený na komorné koncerty a premietania aj viaceré blackboxy dovybavené dataprojektormi, ktoré sa inštalovali za účelom konanie workshopov.