Ministri za Smer-SD: Kamenický, Ráž ml., Takáč, Kaliňák, Susko a Blanár (životopisy a foto)

Predseda strany Smer-SD Robert Fico.

V prvej trojke aj sulíkovci

Kotleba aj Za ľudí mimo parlamentu

Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom apríla, vyhrala by ich strana Hlas-SD so ziskom 19 percent hlasov.Vyplýva to z prieskumu, ktorý v dňoch 30. marca až 6. apríla robila pre televíziu Markíza Agentúra Focus . [related id="1756007" /] Na druhom mieste by sa podľa prieskumu zverejneného v diskusnej relácii Na telo umiestnila strana Smer-SD so ziskom 15,1 percent. Tretia skončila koaličná SaS s výsledkom 10,3 percenta. Hnutie OĽaNO by podľa prieskumu skončilo na štvrtom mieste so ziskom 8,1 percenta hlasov.Do parlamentu by sa dostali aj Sme rodina (7,5 percenta), Progresívne Slovensko (7,3 percenta), Republika (6,9 percenta) a KDH (6,3 percenta). Naopak, pred bránami zákonodarného zboru by ostali Kotlebovci - ĽSNS (4,5 percenta), Aliancia (4,4 percenta), SNS (3,6 percenta) ako aj koaličná stana Za ľudí (2,5 percenta). Na základe výsledkov volieb by Hlas v parlamente získal 35 kresiel, Smer 28, SaS 19, OĽaNO 15, Sme rodina a Progresívne Slovensko rovnako po 14 a Republika 13. KDH by sa v zákonodarnom zbore ušlo 12 kresiel.