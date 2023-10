Ministri za Hlas-SD: Saková, Dolinková, Raši, Drucker, Tomáš, Šutaj Eštok, Kmec (životopisy a foto)

Predsedom parlamentu za stranu Hlas-SD má byť jej líder Peter Pellegrini. Na základe koaličnej zmluvy so stranami Smer-SD a Slovenskou národnou stranou (SNS) obsadí strana sedem ministerských kresiel.

Nominantmi sú Erik Tomáš, Zuzana Dolinková, Richard Raši, Denisa Saková, Peter Kmec, Tomáš Drucker a Matúš Šutaj Eštok.

Hlas-SD posty vo Ficovej vláde * Podpredseda vlády pre Plán obnovy, odolnosti a využívanie eurofondov: Peter Kmec

* Ministerstvo hospodárstva: Denisa Saková

* Ministerstvo vnútra: Matúš Šutaj Eštok

* Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny: Erik Tomáš

* Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu: Tomáš Drucker

* Ministerstvo zdravotníctva: Zuzana Dolinková

* Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie: Richard Raši

Ministri strany Hlas-SD vo vláde Roberta Fica a predseda parlamentu

Peter Pellegrini

predseda Národnej rady SR

Líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel

Peter Pellegrini sa narodil 6. októbra 1975 v Banskej Bystrici. Je predsedom strany Hlas-SD. Vo svojom rodnom meste absolvoval Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela, odbor financie, bankovníctvo, investovanie, a taktiež Ekonomickú fakultu Technickej univerzity v Košiciach. V rokoch 2002 – 2006 bol asistentom poslanca Ľubomíra Vážneho, ktorý kandidoval za stranu Smer – sociálna demokracia (Smer-SD).

Svoju politickú kariéru odštartoval v roku 2006, keď bol zvolený za poslanca Národnej rady SR na kandidátke Smeru-SD. Funkciu predsedu Komisie pre dopravu, pošty, komunikácie a informatizáciu spoločnosti pre NR SR vykonával do roku 2010. O dva roky neskôr sa stal štátnym tajomníkom na ministerstve financií a v roku 2014 sa stal podpredsedom Smeru-SD. Začiatkom júla toho istého roku sa stal ministrom školstva po demisii Dušana Čaploviča.

Koncom novembra 2014 nahradil vo funkcii predsedu parlamentu Pavla Pašku a v roku 2016 sa stal podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu. V marci 2018 bol vtedajším prezidentom Andrejom Kiskom poverený zostavením novej vlády po tom, čo vláda Roberta Fica (Smer-SD) podala demisiu po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ako premiér pôsobil do marca 2020, keď ho vo funkcii nahradil Igor Matovič (OĽaNO). Po parlamentných voľbách toho roku zastával post podpredsedu parlamentu, v júni odišiel zo strany Smer-SD a založil si vlastnú pod názvom Hlas – sociálna demokracia. V októbri 2020 sa vzdal postu podpredsedu parlamentu.

Richard Raši

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Poslanec parlamentu za stranu HLAS-SD Richard Raši počas slávnostného odovzdávania osvedčení poslancom Národnej rady SR v historickej budove parlamentu. Bratislava, 9. október 2023. Foto: SITA/Milan Illík.

Opätovne zvolený poslanec Národnej rady SR a podpredseda strany Hlas-SD Richard Raši je nominantom na funkciu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Týmto oblastiam sa už venoval ako podpredseda vlády pre investície a informatizáciu v kabinete Petra Pellegriniho v rokoch 2018 až 2020. Poslancom bol aj v rokoch 2012 až 2016 aj od roku 2020.

Raši sa narodil 2. apríla 1971 v Košiciach. Vyštudovaný lekár bol tiež ministrom zdravotníctva v rokoch 2008 až 2010 vo vláde Roberta Fica. V minulosti bol takisto primátorom Košíc.

Erik Tomáš

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Podpredseda strany HLAS-SD Erik Tomáš počas volebnej noci strany HLAS – sociálna demokracia (HLAS-SD) po ukončení predčasných volieb do Národnej rady SR 2023. Bratislava, 1. október 2023. Foto: SITA/Milan Illík

Mgr. Erik Tomáš sa narodil 15. júna 1975 v Humennom. Začínal ako redaktor. Z televízie Markíza odišiel robiť hovorcu ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi.

V roku 2016 sa stal šéfom komunikácie vtedajšieho predsedu vlády Roberta Fica. V roku 2016 sa stal poslancom Národnej rady SR za stranu Smer-SD. V tom istom roku pôsobil ako štátny tajomník na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Poslancom Národnej rady SR za Smer-SD sa stal aj v roku 2020.

V septembrových parlamentných voľbách kandidoval zo štvrtého miesta kandidátky za poslanca Národnej rady SR za stranu Hlas-SD, získal 115 023 preferenčných hlasov. Erik Tomáš je podpredsedom strany Hlas-SD.

Tomáš Drucker

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Tomáš Drucker. Foto: archívne, SITA/Jakub Julény.

Tomáš Drucker sa narodil v Bratislave 20. júla 1978. Vyštudoval aplikovanú informatiku a automatizáciu v priemysle na Slovenskej technickej univerzite, a tiež študoval na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity.

Pôsobil na rôznych pozíciách v súkromných spoločnostiach, Gratex International a.s., Compuware Austria GmbH i IQUAP, a.s., neskôr začal pracovať aj v štátnych firmách. Vo Vojenskom opravárenskom podniku Nováky a.s. (VOP Nováky) bol členom predstavenstva, neskôr pôsobil ako predseda dozornej rady v Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. – JAVYS. V 1. župnej, a.s., teda spoločnosti vlastnenej Bratislavským samosprávnym krajom bol za čias župana Pavla Freša podpredsedom predstavenstva. Na jar v roku 2012 sa stal generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Slovenskej pošty.

Od marca 2016 do marca 2018 Drucker pôsobil v tretej vláde Roberta Fica na poste ministra zdravotníctva. Následne sa od 22. marca 2018 už vo vláde Petra Pellegriniho chopil postu ministra vnútra. Zotrval na ňom približne tri týždne, potom podal demisiu.

V roku 2019 založil Drucker vlastnú politickú stranu Dobrá voľba. V parlamentných voľbách v roku 2020 sa jeho politický subjekt do parlamentu nedostal. V roku 2023 sa strana zlúčila so stranou Petra Pellegriniho Hlas-SD, za ktorú bol Drucker i zvolený.

Zuzana Dolinková

Ministerstvo zdravotníctva SR



Poslankyňa za stranu Hlas-SD Zuzana Dolinková počas slávnostného odvzdávania osvedčení poslancom Národnej rady SR v historickej budove parlamentu. Bratislava, 9. október 2023. Foto: SITA/Milan Illík.

JUDr. Zuzana Dolinková sa narodila 20. januára 1983. Bola dlhoročnou prezidentkou Zväzu ambulantných poskytovateľov. V parlamentných voľbách v roku 2020 neúspešne kandidovala za poslankyňu Národnej rady SR za stranu Dobrá voľba.

V júni 2021 prešla do strany Hlas – sociálna demokracia, kde ju na sneme zvolili za podpredsedníčku strany. V septembrových parlamentných voľbách kandidovala za stranu Hlas – sociálna demokracia, bola na piatom mieste kandidátnej listiny. Získala 20 153 preferenčných hlasov.

Dolinková viac ako 15 rokov pôsobí v zdravotníctve a ako právnička je aktívna najmä v oblasti zdravotníckeho práva a legislatívy. Posledné roky sa primárne venuje problematike ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Matúš Šutaj Eštok

Ministerstvo vnútra SR

Poslanec parlamentu za stranu HLAS-SD Matúš Šutaj Eštok počas slávnostného odovzdávania osvedčení poslancom Národnej rady SR v historickej budove parlamentu. Bratislava, 9. október 2023. Foto: SITA/Milan Illík.

Matúš Šutaj Eštok sa narodil 4. februára 1987 v Michalovciach. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.

V minulosti pôsobila ako právnik na Správe štátnych hmotných rezerv SR (2012 – 2014), riaditeľ odboru vnútornej správy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (2014 – 2016), v Kancelárii podpredsedu vlády SR pre investície (2016) a ako generálny tajomník služobného úradu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (2016 – 2018). V septembri 2018 bol vymenovaný do funkcie vedúceho Úradu vlády SR.

V roku 2020 bol zvolený za poslanca Národnej rady SR za stranu Smer-SD. Neskôr spoluzakladal stranu Hlas-SD za ktorú bol zvolený do parlamentu v parlamentných voľbách v septembri 2023.

Denisa Saková

Ministerstvo hospodárstva SR

Podpredsedníčka strany HLAS-SD Denisa Saková počas volebnej noci strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) po ukončení predčasných volieb do Národnej rady SR 2023. Bratislava, 1. október 2023. Foto: SITA/Milan Illík

Denisa Saková sa narodila 17. apríla 1976 v Nitre. Je podpredsedníčkou strany Hlas-SD. Má vyštudovanú Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ešte počas štúdii pracovala v spoločnosti Delta E.S. Neskôr pôsobila vo firme Cap Gemini Ernst & Young a E.ON IT Slovakia.

Od roku 2007 do roku 2010 bola zamestnaná na Ministerstve vnútra SR ako generálna riaditeľka Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti. V roku 2012 nastúpila na uvedenom rezorte ako vedúca služobného úradu. Počas jej prvého pôsobenia na ministerstve vnútra bolo jej hlavnou úlohou pripraviť Slovensko na schengenský informačný systém. Vznikli podozrenia, že provízie za zákazky spojené so vstupom Slovenska do schengenu boli vyplácané spriazneným osobám. Počas druhého pôsobenia v rezorte sa venovala reforme verejnej správy ESO.

Po voľbách 2016 získala post štátnej tajomníčky ministerstva vnútra. Po nástupe Petra Pellegriniho na post premiéra sa Denisa Saková stala v apríli 2018 ministerkou vnútra. Po parlamentných voľbách 2020 nastúpila do Národnej rady SR ako poslankyňa za stranu Smer-SD. Neskôr odišla z poslaneckého klubu strany Smer-SD spolu s Petrom Pellegrinim a stala sa nezaradenou poslankyňou.

Peter Kmec

Podpredseda vlády pre Plán obnovy, odolnosti a využívanie eurofondov

Poslanec parlamentu za stranu HLAS-SD Peter Kmec počas slávnostného odovzdávania osvedčení poslancom Národnej rady SR v historickej budove parlamentu. Bratislava, 9. október 2023. Foto: SITA/Milan Illík.

Diplomat Peter Kmec sa narodil 11. novembra 1966 v Nitre. V predčasných voľbách 30. septembra bol zvolený za poslanca Národnej rady SR za stranu Hlas-SD. Poslancom bol aj v predošlom skrátenom volebnom období od roku 2020, kedy kandidoval za stranu Smer-SD a neskôr prešiel do Hlasu-SD.

Kmec sa doteraz venoval najmä zahraničnopolitickým témam a medzinárodným vzťahom, bol veľvyslancom v USA. Je členom predsedníctva Hlasu-SD. Vyštudoval Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov (1985 – 1990) a študoval aj na Univerzite Komenského v Bratislave.