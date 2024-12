Kaliňák: Ministerstvo obrany chce modernizovať tak, aby to občania pocítili – VIDEO

Ministerstvo obrany chce modernizovať tak, aby to občania pocítili. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Ako povedal, ministerstvo obrany na seba preberá záväzok, ktorý chápe konsolidáciu a chce k nej prispieť.

Pripomenul, že rezort obrany ako prvý začal prispievať k zlepšeniu podmienok v zdravotníctve. Spomenul prebratie nemocnice v Prešove aj s jednotlivými podlžnosťami, čím znížili zaťaženie rezortu zdravotníctva.

Výstavba nemocnice v Prešove

Súčasne prebieha výstavba nemocnice v Prešove, kde sa prechádza prvou vojenskou etapou. Tá by podľa slov ministra mala byť dokončená v priebehu prvého polroka budúceho roku. Následne na to nadviaže výstavba samotnej nemocnice, pričom súťaž už prebieha.

„Prebiehajú rokovania so záujemcami a v priebehu prvého polroku budúceho roka by mohol byť známy víťaz, ktorý by od leta prevzal samotnú výstavbu nadzemných podlaží budúcej Univerzitnej nemocnice v Prešove,“ informoval Kaliňák.

Obmena dopravnej letky

Ministerstvo bude pokračovať aj v zámere obmeniť dopravnú letku rezortu obrany. Ako uviedol, tabuľkovo síce ozbrojené sily majú deväť lietadiel, no k dispozícii býva iba jedno, maximálne dve. U lietadiel, ktoré v súčasnosti rezort obrany má, si medzičasom vyžaduje aj modernizáciu.

„Rozpočet modernizácie je viac ako 250 miliónov eur. „To nás privádza na myšlienku, či nie je jednoduchšie zamyslieť sa nad novými akvizíciami,“ dodal minister a priblížil, že v Brazílii chce podpísať memorandum o tom, že sa začnú diskusie o nákupe lietadla Embraer KC-390.

Plánovaný nákup lietadiel

Ministerstvo plánovalo nákup aj malých lietadiel Bombardier Global 5000, ktoré by boli podľa neho vhodné aj z pohľadu umiestnenia jednotky intenzívnej lekárskej starostlivosti na palubu. „Trh je však tak dynamický, že už lietadlá nie sú v ponuke a našli si svojho iného kupca,“ informoval minister.

Ako ďalej minister informoval, ukončujú aj rokovania o nových dodatkoch v súvislosti s pásovými vozidlami CV90, kde sa rezortu podarilo vyrokovať lepšie podmienky.

„Podobne sme už na konci diskusii o protivzdušnom systéme, ktorý je kompletný a sme v dodávateľskom procese, kedy by sme v závere budúceho roka mohli mať prvé komponenty a v priebehu roku 2026 mať aj prvú funkčnú batériu protivzdušného systému. Ide o šesť batérií izraelského systému protivzdušnej obrany Barak. Na Slovensku sa budú vyrábať rakety do systému a podľa slov ministra by sa mohla na Slovensku vyrábať aj časť batériových zariadení ako riadiace centrum či záložné jednotky. Nákupy často môžu byť predmetom širšej diskusie, ale ak raz nemáme túto spôsobilosť a bola odovzdaná na Ukrajinu, tak ju musíme prioritne nahrádzať. To, čo najviac chráni obyvateľov, na to sa momentálne najviac sústredíme,“ dodal minister.