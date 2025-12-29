Migaľovo ministerstvo rozbehlo ďalšiu vlnu podpory, financie získali desiatky projektov

Rezort investícií podpísal 11 zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku, v celkovej hodnote bezmála 13 miliónov eur. Ako informoval komunikačný odbor Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR ide o prostriedky z Programu Slovensko 2021 – 2027. Najvyššia suma, temer osem miliónov eur, smeruje do komplexnej revitalizácie Námestia sv. Egídia v Poprade.
Reálny vplyv eurofondov na život ľudí
Ďalšie peniaze poputujú na modernizáciu škôl, obnovu verejných priestorov, športovo-oddychové areály či významné kultúrno-vzdelávacie projekty. Medzi inými projektmi je aj rekonštrukcia Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci.
„Teší ma, keď eurofondy nekončia na papieroch, ale menia každodenný život ľudí. Či ide o školy, verejné priestory alebo bezpečnejšie a krajšie centrá miest. Aj preto je dobrá správa, že najväčšia časť tejto vlny podpory smeruje do revitalizácie Námestia sv. Egídia v Poprade – projektu, ktorý má jasný vplyv na kvalitu života obyvateľov aj na fungovanie mesta. Zároveň podporujeme ďalšie investície do športu, oddychu a vzdelávania, ktoré vychádzajú z reálnych potrieb obcí, miest a regiónov,“ vyjadril sa minister investícií Samuel Migaľ (nom. Smer-SD)
Obnova významnej inštitúcie v Hlohovci
V Bratislavskom kraji získala podporu rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci Šenkvice, na obnovu verejnej zelene, vytvorenie parkových a oddychových zón a realizáciu vodozádržných opatrení tam smeruje 152-tisíc eur. Ďalších 174-tisíc eur poputuje na revitalizáciu verejného priestoru v okolí Základnej školy Plickova v Bratislave.
V Trnavskom kraji získala ZŠ s MŠ Kornela Mahra prostriedky na materiálne zabezpečenie a modernizáciu učební, ide o sumu 622-tisíc eur. Na prvú etapu spomínanej rekonštrukcie Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci smeruje suma 2,3 milióna eur. V rámci obnovy a modernizácie tejto významnej kultúrno-vzdelávacej inštitúcie by malo pribudnúť nové návštevníckeho centrum, urobené by tiež mali byť bezbariérové úpravy a ekologické riešenia. V Nitrianskom kraji sa revitalizácie dočká amfiteáter – rekreačný areál Agáty v Dolných Obdokovciach. Finančné prostriedky na ňu sú vo výške 273-tisíc.
Investície na východe Slovenska
V Banskobystrickom kraji bola podporená infraštruktúra pre pohybové aktivity v obci Kriváň, a to sumou 211-tisíc eur. Do Prešovského kraja zas na modernizáciu učební Základnej školy v Tatranskej Lomnici poputuje 368-tisíc eur aj spomínaných bezmála osem miliónov eur na revitalizáciu priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade. Za tieto peniaze by malo byť komplexne obnovené centrum mesta, vrátane inteligentnej a ekologickej infraštruktúry.
Vďaka tomu by mal byť podporený udržateľný cestovný ruch, kultúrno-historický potenciál aj kvalita verejného priestoru. Ďalšie prostriedky na východ Slovenska poputujú do Košického kraja, konkrétne na revitalizáciu verejného priestranstva Baštovanského a Clementisova v Košiciach. Ide o sumu 417-tisíc eur.
Ďalších 271-tisíc eur je určených na modernizáciu ulice Školská, v obci Trstené pri Hornáde. Ide o úsek miestnej komunikácie s dĺžkou 1,4 kilometra, cieľom je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy a mobilitu. Na multifunkčné ihrisko a športovo-oddychovú zónu pri VODOJEME poputuje 225-tisíc eur. V areáli technickej pamiatky vodojemu by tak mal vzniknúť nový priestor pre šport, rekreáciu a komunitné aktivity.