750 miliónov eur pre rok 2026 je zachránených, monitorovací výbor schválil zmenu Programu Slovensko

Monitorovací výbor pre Program Slovensko v utorok schválil návrh tretej zmeny programu, ktorá upravuje investície podľa modernizovaného legislatívneho rámca Európskej komisie, známeho ako Modernizovaná politika súdržnosti. Cieľom zmeny je presmerovať investície do nových strategických priorít EÚ a zároveň eliminovať riziko straty odhadovanej na 750 miliónov eur v roku 2026.
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ poďakoval výboru, partnerom, Európskej komisii a odborníkom za spoluprácu a vyzdvihol výsledok rokovaní: „Zmena programu je výsledkom náročných rokovaní a profesionálnych diskusií. Ukazuje, že keď hľadáme riešenia spoločne, dokážeme pripraviť Slovensko na výzvy aj príležitosti, ktoré pred nami stoja.“
Navrhli presunúť vyše miliardy eur
Slovensko navrhlo presunúť takmer 1,24 miliardy eur, čo predstavuje 10,05 % alokácie Programu Slovensko, do oblastí s najväčším dopadom na kvalitu života a dlhodobú odolnosť štátu. Prioritami sú posilnenie konkurencieschopnosti a moderných technológií, bezpečnosť a odolnosť kritickej infraštruktúry v zdravotníctve, doprave, energetike a kybernetickej bezpečnosti, civilná pripravenosť, viac dostupného a kvalitného bývania a lepšia ochrana a hospodárenie s vodou.
Migaľ vyzdvihol zrýchlenie čerpania eurofondov, záväzky pre rok 2025 sú splnené
Minister Migaľ zdôraznil význam tejto príležitosti pre posilnenie strategických oblastí, ktoré rozhodujú o budúcnosti Slovenska. Modernizovaná politika súdržnosti poskytuje aj praktické výhody, ako sú vyššie zálohové platby na zlepšenie cash-flow projektov a predĺženie obdobia realizácie investícií až do konca roka 2030, čo umožňuje lepšiu prípravu a realizáciu veľkých projektov.
Zmenu musí schváliť Komisia
Presun investičných zdrojov zároveň zabráni strate približne 750 miliónov eur v roku 2026, ktoré by inak museli byť pokryté zo štátneho rozpočtu, teda z peňazí daňových poplatníkov.
Proces tretej zmeny programu bol výsledkom niekoľkomesačných analýz a intenzívnych rokovaní. Minister Migaľ ocenil aj spoluprácu územných partnerov a vyzdvihol, že program umožní kľúčové investície v oblastiach od dostupného bývania cez civilnú pripravenosť až po ochranu vodných zdrojov.
Do konca roka bude tretia zmena Programu Slovensko predložená Európskej komisii na schválenie, čo je nevyhnutná podmienka pre získanie všetkých výhod, ktoré prináša modernizovaná politika súdržnosti.