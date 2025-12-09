Migaľ hovorí v súvislosti s úpravou nájomnej zmluvy o úspore 1,9 milióna eur, Remišová podáva podnet na NKÚ

Minister investícií Samuel Migaľ sa rozhodol pokútnym dodatkom uzatvoriť nájom na priestory rezortu investícií za milióny eur na ďalších päť rokov, teda do roku 2038. Táto suma môže dosiahnuť viac ako 15 miliónov eur, a to bez verejnej súťaže, bez posúdenia Útvaru hodnoty za peniaze a bez schválenia vládou.
Remišová tvrdí, že jej nájom bol transparentný
Upozornila na to poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudíVeronika Remišová. „My sme nájom uzatvorili tak, že bola transparentná verejná súťaž, do ktorej sa prihlásili viacerí záujemcovia, posúdil to Útvar hodnoty za peniaze, pri výberovom procese bola Nadácia Zastavme korupciu a celý nájom prešiel vládou,“ pripomenula exministerka investícií s tým, že kroky ministra Migaľa považuje za nehorázne.
Remišová tak reagovala na utorkovú tlačovú besedu ministra Migaľa, ktorý oznámil „koniec nevýhodného nájmu exministerky Remišovej“. Migaľ informoval o zmene nájomnej zmluvy na priestory ministerstva, čím sa podľa jeho slov ušetrí v budúcom roku 1,9 milióna eur. V zmluve súčasne ministerstvo obmedzilo ročné navýšenie nájmu pre infláciu na päť percent. Remišovú kritizoval, že za jej vedenia rezortu bol tento nájom nevýhodný.
Poslankyňa tvrdí, že podmienky vyjednala oveľa lepšie
„Migaľ ma očierňoval už niekoľko mesiacov. Musela som podať aj trestné oznámenie za ohováranie, lebo aj klamstvo má určité medze. A teraz uzatvára nájom za tu istú sumu za akú sme ho uzatvorili my, dokonca ju uzatvára za horších podmienok,“ zdôraznila Remišová. Poslankyňa sa ohradila, že vyjednala na 20 mesiacov nájomné prázdniny, čo predstavuje takmer 100% zľavu na nájme. „To znamená, že cena za meter štvorcový bola nie desať eur, ale 0,6 eura. On vyjednal len 50 percentnú zľavu na 10 mesiacov,“ zdôraznila Remišová.
Súčasne poslankyňa upozornila, že v čase konsolidácie Migaľ prenajal ešte ďalšie poschodie s rozlohou 1 400 metrov štvorcových. Minister to odôvodnil tým, že v súčasnosti sa zamestnanci musia tlačiť v jednej kancelárii. „Takže ľudí zdierajú z kože, rušia im všetky výhody, uvalia na nich nové dane, ale chudáci zamestnanci, piati či štyria, sa musia tlačiť v jednej kancelárii, hoci spĺňa všetky hygienické náležitosti,“ povedala Remišová.
Remišová podáva podnet na NKÚ
Súčasne kritizuje, že minister prenajíma aj ďalšie parkovacie miesta navyše, a to za vyššiu cenu než za akú ich prenajímalo ministerstvo pod jej vedením. „Ja sa pýtam, na čo sú vám nové parkovacie miesta v čase konsolidácie? Na tie limuzíny?“ odkázala Remišová Migaľovi. Upozornila totiž na to, že Migaľ má novú limuzínu – tereňák za 85-tisíc eur, aj napriek tomu, že už jednu má.
Nájom je podľa Remišovej podvod, a preto sa rozhodla podať podnet na Najvyšší kontrolný úrad. Zároveň poslankyňa upozornila, že Migaľove zastropovanie indexácie maximálne do výšky 5 % nedáva zmysel. „Každý rozmýšľajúci človek vie, že žiadna inštitúcia nasledujúce roky nepredpokladá infláciu o päť percent. Všetky inštitúcie sa zhodujú, že bude smerovať k dvom percentám. Navyše to jeho zastropovanie indexácie má platiť až od roku 2033. Toto je tá úspora, ktorú minister vyjednal a ktorou sa snaží oklamať všetkých občanov. Úspora je imaginárna, vymyslená, nie je žiadna úspora,“ uzavrela Remišová.