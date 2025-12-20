Centrum Popradu čaká veľká premena, mesto má schválené eurofondy na obnovu hlavného námestia – VIDEO

Mesto Poprad získalo na dlho plánovanú komplexnú rekonštrukciu Námestia sv. Egídia takmer 15 miliónov eur. Primátor mesta Anton Danko už podpísal zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Informoval o tom na sociálnej sieti. Verí, že projekt sa podarí zrealizovať v budúcom roku.
Financovanie z eurofondov a verejné obstarávanie
Pripravovaná investícia bude spolufinancovaná z eurofondov v rámci Programu Slovensko. Popradská samospráva sa na jej financovaní bude podieľať ôsmimi percentami. Ešte v júli vyhlásila verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác.
V rámci projektu je plánovaná kompletná výmena spevnených plôch, rekonštrukcia verejného osvetlenia, doplnenie zelene a mobiliáru, revitalizácia parku a ostatných zelených plôch, ako aj aplikovanie vodozádržných a vodohospodárskych opatrení pre ekologické nakladanie a využívanie dažďovej vody.
Zmena funkcie námestia a nové zóny
Primátor ešte v septembri avizoval, že pôjde o zásadnú rekonštrukciu, ktorá zmení podobu námestia, aj niektoré časti. V medzikostolí, kde sa zvykli konať kultúrne akcie, vznikne oddychová zóna. Podujatia sa presťahujú smerom pred evanjelický kostol, kde vznikne veľký priestor aj s novou 30-metrovou hudobno-svetelnou fontánou.
Podľa primátora pôjde o veľký zásah, ktorý ovplyvní aj podnikateľov v centre mesta. Samospráva sa bude podľa jeho slov snažiť, aby nikto nemusel počas rekonštrukcie obmedziť svoju prevádzku. Hoci samotné práce sú zatiaľ plánované na šesť mesiacov, mesto požiadalo ministerstvo, aby termín predĺžilo minimálne na osem až deväť mesiacov, aby stihlo práce zrealizovať a minúť získaný finančný príspevok.