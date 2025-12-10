Koalícia rieši ďalší vnútorný spor, odvolanie poslanca Jána Ferenčáka môže rozhodnúť o tom, či vláda udrží pohodlnú väčšinu

Ide o posledného z „rebelujúcich” poslancov z Hlasu.
Ján Ferenčák
Poslanec NR SR za stranu Hlas- sociálna demokracia Ján Ferenčák. Foto: archívne, SITA/ Milan Illík
Predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok bude hovoriť s poslancom Jánom Ferenčákom. Po rokovaní vlády to uviedol minister školstva a podpredseda strany Hlas-SD Tomáš Drucker, v súvislostí s navrhovaným odvolaním Ferenčáka z postu predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti.

Nahradiť by ho mal Peter Kmec, ktorý bol nedávno odvolaný z postu podpredsedu vlády. Ferenčák deklaroval, že ak bude odvolaný, odíde z poslaneckého klubu strany Hlas.

Ide o posledného z „rebelujúcich” poslancov z Hlasu. (Išlo o skupinu nespokojných poslancov, ktorí približne pred rokom nepodporili viacero koaličných návrhov. Ďalší členovia tejto skupiny, Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš po zásahu premiéra Roberta Fica skončili na poste ministra a tajomníka v rezorte investícií, Roman Malatinec sa pridal ku skupine poslancov zo Strany vidieka Rudolfa Huliaka – pozn. SITA). Bez Ferenčáka by koalícia mala v parlamente 78 poslancov. O Ferenčákovom odvolávaní z čela výboru by sa malo hlasovať vo štvrtok 11. decembra.

Vyjadrenia ministra Tomáša Druckera

Drucker vravel, že úplne nepozná detaily procesov v parlamente. Nemyslí si ale, že by návrh na Ferenčákovo odvolanie mohol byť stiahnutý.

„Na tom už je dohoda, aj v rámci klubu strany Hlas, aj v rámci ostatných klubov,“ povedal. Prízvukoval ale potrebu normálnej komunikácie s každým. Na margo Ferenčáka sa tiež vyjadril, že je členom strany Hlas-SD a nevidí dôvod (Drucker), aby ním nebol. „Naším cieľom nie je oslabovať koalíciu,” zdôraznil minister.

Reakcia Tibora Gašpara

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) počas víkendu v jednej z televíznych politických diskusií uviedol, že Ferenčákovi (Hlas-SD) predstavili nejaké riešenie, ale nesúhlasil s ním.

Podrobnosti Gašpar v relácii nechcel prezentovať, kým nebude hotová dohoda. „Je pre mňa dôležité, aby zostala 79-tka (koaličných poslancov),“ vravel vtedy Gašpar a zdôraznil, že politika je aj o kompromisoch.

