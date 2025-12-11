Parlament odvolal Ferenčáka z čela európskeho výboru, na tajnom hlasovaní sa zúčastnilo vyše sto poslancov

Ferenčák už vopred deklaroval, že ak ho odvolajú, odíde z poslaneckého klubu strany Hlas.
Mária Pietová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Ján Ferenčák
Poslanec NR SR za stranu Hlas- sociálna demokracia Ján Ferenčák. Foto: archívne, SITA/ Milan Illík
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Poslanca Jána Ferenčáka (Hlas-SD) dnes poslanci Národnej rady SR v tajnom hlasovaní odvolali z postu predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti. Na hlasovaní sa zúčastnilo 111 poslancov, všetci odovzdali hlasovacie lístky, dva však boli neplatné.

Vyjadrenie Ferenčáka

Za odvolanie Ferenčáka hlasovalo 107 poslancov, proti bol jeden a jeden poslanec sa zdržal. Ferenčák už vopred deklaroval, že ak ho odvolajú, odíde z poslaneckého klubu strany Hlas.

„Ja som jasne pomenoval, že keď ma odvolajú, tak odchádzam z poslaneckého klubu. Ostávam v strane, pretože v strane poznám veľa ľudí. Je tam veľa čestných a slušných ľudí, ktorí majú tie isté vízie a ideály, ktoré mám ja – čestnosť, pracovať pre občanov, zlepšovať ich život každý deň a prinášať riešenia, ktoré reálne potrebujeme v tomto štáte,“ povedal Ferenčák v rozhovore pre SITA.

Politika je podľa Gašpara o kompromisoch

Ide o posledného z „rebelujúcich“ poslancov z Hlasu, teda skupinu nespokojných poslancov, ktorí približne pred rokom nepodporili viacero koaličných návrhov. Ďalší členovia tejto skupiny – Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš – obsadili posty ministra a tajomníka v rezorte investícií, Roman Malatinec sa pridal ku skupine poslancov zo Strany vidiekaRudolfa Huliaka.

Bez Ferenčáka bude mať koalícia v parlamente 78 poslancov. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) počas víkendu v jednej z televíznych politických diskusií uviedol, že Ferenčákovi predstavili nejaké riešenie, ale nesúhlasil s ním. Podrobnosti Gašpar v relácii nechcel prezentovať, kým nebude hotová dohoda.

„Je pre mňa dôležité, aby zostala 79-tka (koaličných poslancov),“ vravel vtedy Gašpar a zdôraznil, že politika je aj o kompromisoch.

Viac k osobe: Ján FerenčákRadomír ŠalitrošRoman MalatinecRudolf HuliakSamuel MigaľTibor Gašpar
Firmy a inštitúcie: Hlas-SDNárodná radaSMER-SDStrana vidieka
Okruhy tém: Koaličný poslanec Odvolanie z funkcie

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk