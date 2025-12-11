Parlament odvolal Ferenčáka z čela európskeho výboru, na tajnom hlasovaní sa zúčastnilo vyše sto poslancov

Poslanca Jána Ferenčáka (Hlas-SD) dnes poslanci Národnej rady SR v tajnom hlasovaní odvolali z postu predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti. Na hlasovaní sa zúčastnilo 111 poslancov, všetci odovzdali hlasovacie lístky, dva však boli neplatné.
Vyjadrenie Ferenčáka
Za odvolanie Ferenčáka hlasovalo 107 poslancov, proti bol jeden a jeden poslanec sa zdržal. Ferenčák už vopred deklaroval, že ak ho odvolajú, odíde z poslaneckého klubu strany Hlas.
Tomáš uisťuje, že situácia okolo Ferenčáka je vnútornou záležitosťou Hlasu a koalícia by po jeho odchode fungovala ďalej
„Ja som jasne pomenoval, že keď ma odvolajú, tak odchádzam z poslaneckého klubu. Ostávam v strane, pretože v strane poznám veľa ľudí. Je tam veľa čestných a slušných ľudí, ktorí majú tie isté vízie a ideály, ktoré mám ja – čestnosť, pracovať pre občanov, zlepšovať ich život každý deň a prinášať riešenia, ktoré reálne potrebujeme v tomto štáte,“ povedal Ferenčák v rozhovore pre SITA.
Politika je podľa Gašpara o kompromisoch
Ide o posledného z „rebelujúcich“ poslancov z Hlasu, teda skupinu nespokojných poslancov, ktorí približne pred rokom nepodporili viacero koaličných návrhov. Ďalší členovia tejto skupiny – Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš – obsadili posty ministra a tajomníka v rezorte investícií, Roman Malatinec sa pridal ku skupine poslancov zo Strany vidiekaRudolfa Huliaka.
Šutaj Eštok bude hovoriť s poslancom Ferenčákom, Drucker neočakáva stiahnutie návrhu na odvolanie Ferenčáka z čela výboru
Bez Ferenčáka bude mať koalícia v parlamente 78 poslancov. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) počas víkendu v jednej z televíznych politických diskusií uviedol, že Ferenčákovi predstavili nejaké riešenie, ale nesúhlasil s ním. Podrobnosti Gašpar v relácii nechcel prezentovať, kým nebude hotová dohoda.
„Je pre mňa dôležité, aby zostala 79-tka (koaličných poslancov),“ vravel vtedy Gašpar a zdôraznil, že politika je aj o kompromisoch.