USA budú monitorovať prímerie medzi Kyjevom a Moskvou, navrhuje Koalícia ochotných.

Spojené štáty budú v prípade mierovej dohody medzi Ukrajinou a Ruskom viesť mechanizmus na monitorovanie a overovanie dodržiavania prímeria s európskou účasťou, vyplýva to z návrhu spoločného vyhlásenia, ktoré by mali európski spojenci Kyjeva prijať na utorkovom samite v Paríži.
Washington by sa zároveň zaviazal podporiť európske mnohonárodné sily nasadené na Ukrajine po uzavretí prímeria, ak by po ňom došlo k novému útoku zo strany Ruska.
Záruky na odradenie ďalšej ruskej agresie
Na stretnutí, ktoré hostí francúzsky prezidentEmmanuel Macron, rokujú lídri tzv. „Koalície ochotných“,ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj a vyslanci amerického prezidentaDonalda Trumpa. Hlavnou témou sú bezpečnostné záruky, ktoré Ukrajina potrebuje na odradenie ďalšej ruskej agresie.
Podľa návrhu má vzniknúť „nepretržitý a spoľahlivý systém monitorovania prímeria“, vedený USA s medzinárodnou účasťou. Mnohonárodné sily nasadené na Ukrajine po prípadnom uzavretí prímeria by zabezpečovali opatrenia na upokojenie situácie vo vzduchu, na mori a na súši a podporili obnovu ukrajinských ozbrojených síl.
Podpora v prípade útoku
Tieto sily majú byť vedené Európanmi, pričom USA by sa na nich podieľali prostredníctvom svojich „spravodajských a logistických kapacít“ a v prípade útoku Ruska by im poskytli podporu.
Návrh tiež počíta so záväznými prísľubmi podpory Ukrajiny na obnovenie mieru v prípade budúcej ruskej agresie. Tie môžu zahŕňať využitie vojenských prostriedkov, spravodajskú a logistickú pomoc, diplomatické kroky či prijatie ďalších sankcií.