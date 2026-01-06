USA budú monitorovať prímerie medzi Kyjevom a Moskvou, navrhuje Koalícia ochotných.

Washington by sa zároveň zaviazal podporiť európske mnohonárodné sily nasadené na Ukrajine po uzavretí prímeria, ak by po ňom došlo k novému útoku zo strany Ruska.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
France Russia Ukraine War
Francúzsky prezident Emmanuel Macron (vľavo) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prichádzajú na samit Koalície ochotných 6. januára 2026 v Paríži. Foto: Yoan Valat, Pool photo via AP
Európa Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Európa

Spojené štáty budú v prípade mierovej dohody medzi Ukrajinou a Ruskom viesť mechanizmus na monitorovanie a overovanie dodržiavania prímeria s európskou účasťou, vyplýva to z návrhu spoločného vyhlásenia, ktoré by mali európski spojenci Kyjeva prijať na utorkovom samite v Paríži.

Washington by sa zároveň zaviazal podporiť európske mnohonárodné sily nasadené na Ukrajine po uzavretí prímeria, ak by po ňom došlo k novému útoku zo strany Ruska.

Záruky na odradenie ďalšej ruskej agresie

Na stretnutí, ktoré hostí francúzsky prezidentEmmanuel Macron, rokujú lídri tzv. „Koalície ochotných“,ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj a vyslanci amerického prezidentaDonalda Trumpa. Hlavnou témou sú bezpečnostné záruky, ktoré Ukrajina potrebuje na odradenie ďalšej ruskej agresie.

Podľa návrhu má vzniknúť „nepretržitý a spoľahlivý systém monitorovania prímeria“, vedený USA s medzinárodnou účasťou. Mnohonárodné sily nasadené na Ukrajine po prípadnom uzavretí prímeria by zabezpečovali opatrenia na upokojenie situácie vo vzduchu, na mori a na súši a podporili obnovu ukrajinských ozbrojených síl.

Podpora v prípade útoku

Tieto sily majú byť vedené Európanmi, pričom USA by sa na nich podieľali prostredníctvom svojich „spravodajských a logistických kapacít“ a v prípade útoku Ruska by im poskytli podporu.

Návrh tiež počíta so záväznými prísľubmi podpory Ukrajiny na obnovenie mieru v prípade budúcej ruskej agresie. Tie môžu zahŕňať využitie vojenských prostriedkov, spravodajskú a logistickú pomoc, diplomatické kroky či prijatie ďalších sankcií.

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Vojna na Ukrajine
23 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Viac k osobe: Donald TrumpEmmanuel MacronVolodymyr Zelenskyj
Okruhy tém: Mierové rokovania o Ukrajine samit v Paríži Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk