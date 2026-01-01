Mierová dohoda je podľa Zelenského na deväťdesiat percent hotová. Zvyšných desať rozhodne o osude Ukrajiny

Ukrajinský prezident tiež zdôraznil, že Kyjev nesmie pristúpiť na podmienky, ktoré by odmeňovali agresora.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Foto: SITA/AP
Mierová dohoda s Ruskom je „z 90 percent pripravená“, ale kľúčové body zostávajú stále otvorené, uviedol v novoročnom prejave ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj.

Desať percent, ktoré rozhodnú o osude Európy

„Mierová dohoda je hotová na 90 percent. Zostáva desať percent. A to je oveľa viac než len čísla,“ uviedol Zelenskyj vo vystúpení zverejnenom na platforme Telegram. „Týchto desať percent rozhodne o osude mieru, o osude Ukrajiny a Európy,“ dodal.

Ukrajinský prezident tiež zdôraznil, že Kyjev nesmie pristúpiť na podmienky, ktoré by odmeňovali agresora. Zopakoval, že Ukrajina chce ukončiť vojnu, „no nie za každú cenu“, a že akákoľvek dohoda musí obsahovať pevné bezpečnostné záruky, ktoré by zabránili prípadnej ďalšej invázii.

Diplomatické úsilie vedené Spojenými štátmi sa v uplynulých týždňoch zrýchlilo, no obe strany sa stále rozchádzajú v otázke územia po skončení bojov. Rusko, ktoré kontroluje približne pätinu ukrajinského územia, presadzuje plnú kontrolu nad Donbasom. Kyjev varuje, že územné ústupky by Moskvu len povzbudili.

Putin verí vo víťazstvo

Ruský prezidentVladimir Putin vo svojom novoročnom prejave opätovne vyzval obyvateľov Ruska, aby verili vo víťazstvo vo vojne s Ukrajinou. V príhovore k vojakom, ktorých označoval za „hrdinov“, Putin povedal: „Veríme vo vás a v naše víťazstvo.“

Putin opakovane vyhlasuje, že ak mierové rokovania zlyhajú, ruská armáda je odhodlaná silou zabrať zvyšné ukrajinské územia, ktoré si Moskva nárokuje.

