Zelenskyj zverejnil nový 20-bodový plán na ukončenie vojny. Piaty bod spomína aj o Článok 5 NATO

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zverejnil podrobnosti najnovšieho plánu vedeného Spojenými štátmi na ukončenie vojny na Ukrajine. Uviedol, že plán bol dohodnutý medzi vyjednávačmi z Kyjeva a Washingtonu a následne zaslaný Moskve na vyjadrenie.
Dokument bude doplnený o ďalšie bilaterálne dohody medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou týkajúce sa bezpečnostných záruk a obnovy krajiny. Zelenskyj nezverejnil návrh dokumentu, no počas brífingu s novinármi v Kyjeve predstavil obsah plánu bod po bode.
Nový 20-bodový plán vedený USA na ukončenie vojny na Ukrajine
- doslovný prepis toho, akoukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj opísal obsah dohody, preložený z ukrajinčiny
1. Suverenita Ukrajiny bude opätovne potvrdená. Vyhlasujeme, že Ukrajina je suverénny štát a všetci signatári dohody to potvrdia svojimi podpismi.
2. Tento dokument predstavuje úplnú a bezpodmienečnú dohodu o neútočení medzi Ruskom a Ukrajinou. Na podporu dlhodobého mieru bude zriadený monitorovací mechanizmus na dohľad nad líniou kontaktu prostredníctvom vesmírneho bezpilotného monitorovania, ktorý zabezpečí včasné upozornenie na porušenia a riešenie konfliktov. Technické tímy dohodnú všetky podrobnosti.
3. Ukrajina dostane silné bezpečnostné záruky.
4. Počet Ozbrojených síl Ukrajiny zostane v mierovom období na úrovni 800 000 príslušníkov.
5. Spojené štáty, NATO a európske signatárske štáty poskytnú Ukrajine bezpečnostné záruky, ktoré budú zrkadliť Článok 5.
- ak Rusko napadne Ukrajinu, okrem koordinovanej vojenskej odpovede budú obnovené všetky globálne sankcie voči Rusku
- ak Ukrajina napadne Rusko alebo bez provokácie otvorí paľbu na ruskom území, bezpečnostné záruky budú považované za neplatné – ak Rusko otvorí paľbu na Ukrajinu, bezpečnostné záruky vstúpia do platnosti
- bilaterálne bezpečnostné záruky nie sú touto dohodou vylúčené
6. Rusko formalizuje politiku neútočenia voči Európe a Ukrajine vo všetkých potrebných zákonoch a ratifikačných dokumentoch.
7. Ukrajina sa stane členom Európskej únie v presne stanovenom časovom horizonte a získa krátkodobý privilegovaný prístup na európsky trh.
8. Silný globálny rozvojový balík pre Ukrajinu bude definovaný v samostatnej dohode o investíciách a budúcej prosperite. Bude pokrývať široké spektrum hospodárskych oblastí vrátane, ale nielen:
- zriadenia Fondu rozvoja Ukrajiny na investície do rýchlo rastúcich sektorov, vrátane technológií, dátových centier a umelej inteligencie
- spolupráce Spojených štátov a amerických spoločností s Ukrajinou pri spoločných investíciách do obnovy, ako aj do rozvoja, modernizácie a prevádzky ukrajinskej plynárenskej infraštruktúry vrátane plynovodov a zásobníkov
- spoločného úsilia o obnovu oblastí zasiahnutých vojnou s cieľom obnoviť, prestavať a modernizovať mestá a obytné štvrte
- rozvoja infraštruktúry
- ťažby nerastných surovín a prírodných zdrojov
- osobitného finančného balíka Svetovej banky na zabezpečenie financovania na urýchlenie týchto snáh
- zriadenia vysokopostavenej pracovnej skupiny vrátane vymenovania popredného globálneho finančného lídra ako správcu prosperity na organizáciu realizácie strategického plánu obnovy a maximalizáciu budúcich príležitostí
9. Zriadi sa niekoľko fondov na riešenie obnovy ukrajinskej ekonomiky, rekonštrukcie poškodených oblastí a humanitárnych otázok.
- Spojené štáty a európske krajiny zriadia kapitálový a grantový fond s cieľovou veľkosťou 200 miliárd dolárov na transparentné a efektívne investície na Ukrajine
- na povojnovú obnovu Ukrajiny sa využije široká škála kapitálových investícií a finančných nástrojov
- Ukrajina zavedie najlepšie globálne štandardy na prilákanie priamych zahraničných investícií
- Ukrajina si vyhradzuje právo na náhradu spôsobených škôd
10. Po uzavretí tejto dohody Ukrajina urýchli proces uzatvorenia dohody o voľnom obchode so Spojenými štátmi.
11. Ukrajina potvrdzuje, že zostane nejadrovým štátom v súlade so Zmluvou o nešírení jadrových zbraní.
12.Záporožská jadrová elektráreň bude spoločne prevádzkovaná tromi krajinami: Ukrajinou, Spojenými štátmi a Ruskom.
13. Obe krajiny sa zaväzujú zavádzať vzdelávacie programy v školách a v celej spoločnosti, ktoré podporujú porozumenie a toleranciu voči rôznym kultúram a odstraňujú rasizmus a predsudky. Ukrajina zavedie pravidlá Európskej únie o náboženskej tolerancii a ochrane menšinových jazykov.
14. V Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti je línia rozmiestnenia vojsk k dátumu tejto dohody de facto uznaná ako línia kontaktu.
- De facto potvrdzujeme túto líniu ako líniu kontaktu – tam, kde sa momentálne nachádzame
- pracovná skupina určí presuny síl potrebné na ukončenie konfliktu a parametre prípadných budúcich osobitných ekonomických zón
- po vyrovnaní presunov síl budú pozdĺž línie kontaktu nasadené medzinárodné sily na monitorovanie dodržiavania dohody; ak sa rozhodne o zriadení takejto zóny, bude to vyžadovať osobitné schválenie ukrajinským parlamentom alebo referendum
- Ruská federácia musí stiahnuť svoje jednotky z Dnepropetrovskej, Mykolajivskej, Sumskej a Charkovskej oblasti, aby dohoda nadobudla platnosť
- strany sa zaväzujú dodržiavať pravidlá, záruky a povinnosti Ženevských dohovorov z roku 1949 a ich dodatkových protokolov, ktoré sa v plnom rozsahu vzťahujú na územie vrátane všeobecne uznávaných ľudských práv
15. Po dosiahnutí dohody o budúcich územných usporiadaniach sa Ruská federácia aj Ukrajina zaväzujú, že tieto dohody nebudú meniť silou.
16. Rusko nebude brániť Ukrajine v komerčnom využívaní rieky Dnipro a Čierneho mora.
17. Zriadi sa humanitárny výbor na riešenie zostávajúcich otázok.
- všetci zostávajúci vojnoví zajatci, vrátane tých, ktorí boli odsúdení ruským systémom od roku 2014 do súčasnosti, budú vymenení na princípe „všetci za všetkých“
- všetci zadržiavaní civilisti a rukojemníci vrátane detí a politických väzňov budú navrátení
- prijmú sa opatrenia na riešenie problémov a utrpenia obetí konfliktu
18. Ukrajina musí uskutočniť voľby čo najskôr po podpise dohody.
19. Táto dohoda je právne záväzná. Jej plnenie bude monitorovať a garantovať Mierová rada pod predsedníctvom prezidenta Trumpa. Súčasťou mechanizmu budú Ukrajina, Európa, NATO, Rusko a Spojené štáty. V prípade porušenia budú uplatnené sankcie.
20. Po tom, čo všetky strany s touto dohodou súhlasia, okamžite vstúpi do platnosti úplné prímerie.