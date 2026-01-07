Bezpečnostné protokoly pre Ukrajinu sú takmer hotové, tvrdí Trumpov vyslanec Witkoff

Na rokovaniach takzvanej koalície ochotných v Paríži sa podarilo dosiahnuť pokrok, ale kritická otázka územia zostala nedoriešená.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
3 min. čítania
Volodymyr Zelenskyj, Steve Witkoff.
Ukrajinský prezident Volodmyr Zelenskyj a Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff. Foto: Lisi Niesner/Pool Photo via AP.
Spojenci Kyjeva „z veľkej časti dokončili“ dohodu o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu po skončení ruskej vojny proti tejto krajine, povedal v utorok po rokovaniach v Paríži americký vyjednávač Steve Witkoff a dodal, že najproblematickejšou oblasťou zostávajú aj do budúcnosti územné otázky.

„Myslíme si, že sme z veľkej časti dokončili bezpečnostné protokoly, ktoré sú dôležité, aby ukrajinský ľud vedel, že keď sa to skončí, skončí sa to navždy,“ povedal a dodal, že „územné možnosti“ budú najkritickejšou otázkou. „Dúfajme, že v tomto smere budeme schopní dosiahnuť určité kompromisy,“ dodal Witkoff.

Po doteraz najväčšom stretnutí takzvanej Koalície ochotných v Paríži európski lídri aj americkí vyslanci ocenili pokrok, ktorý v posledných dňoch prekrýval napätie v súvislosti s asertívnou zahraničnou politikou USA na západnej pologuli pod vedením prezidenta Donalda Trumpa.

Až po prímerí

Bezpečnostné záruky pre Ukrajinu by však nadobudli platnosť až po dohode o prímerí, ktoré by ukončilo takmer štyri roky trvajúcu vojnu vyvolanú rozsiahlou ruskou inváziou v roku 2022. Zámery ruského lídra Vladimira Putina zostávajú totiž nejasné.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron, jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj a britský premiér Keir Starmer podpísali v Paríži vyhlásenie o zámere, ktoré predpokladá nasadenie vojsk na ukrajinské územie po prímerí. Spojenci sa tiež dohodli na zriadení koordinačnej bunky USA-Ukrajina-koalícia v Paríži.

Prísľub, že sa Washington zaviaže „podporiť“ mnohonárodné sily pod vedením Európy „v prípade nového útoku“ Ruska, ktorý bol uvedený v návrhu vyhlásenia, sa však v komuniké zverejnenom v utorok večer nenachádzal.

Skončí sa to navždy

Macron povedal, že Paríž by mohol po vojne nasadiť na Ukrajinu „niekoľko tisíc“ francúzskych vojakov. Podľa Zelenského rozhovory „určili“, ktoré krajiny prevezmú vedenie v oblasti zaistenia bezpečnosti a obnovy, ako aj to, aké sily sú potrebné a ako budú riadené.

Bezpečnostné záruky sú „kľúčom k zabezpečeniu toho, aby mierová dohoda nikdy nemohla znamenať kapituláciu Ukrajiny a aby mierová dohoda nikdy nemohla znamenať novú hrozbu pre Ukrajinu“ zo strany Ruska, vyhlásil Macron.

Opäť veľký pokrok

Na pozadí napätia medzi Európou a Spojenými štátmi ohľadom Grónska a Venezuely Witkoff povedal, že sa podarilo dosiahnuť „veľký pokrok“. Spojenci „z veľkej časti dokončili“ dohodu o bezpečnostných zárukách, „aby ukrajinský ľud vedel, že keď sa to skončí, skončí sa to navždy,“ povedal v sprievode Jareda Kushnera, zaťa prezidenta Trumpa.

Witkoff tiež povedal, že „územné možnosti“ budú najdôležitejšou otázkou a „dúfajme, že v tejto súvislosti budeme schopní dosiahnuť určité kompromisy“. Trump je presvedčený, že „toto krviprelievanie sa musí zastaviť,“ dodal Witkoff. „To neznamená, že uzavrieme mier, ale mier by nebol možný bez pokroku, ktorý sa tu dnes dosiahol,“ nechal sa počuť Kushner.

Zelenskyj vyjadril s výsledkom rokovaní spokojnosť, pričom povedal, že to nie sú len prázdne slová, „je tam konkrétny obsah“. Ukrajinský prezident v zhode s Witkoffom, dodal, že najvýznamnejšou otázkou, ktorú je ešte potrebné vyriešiť, je „územná otázka“, pričom hovoril o ruských požiadavkách, aby sa Ukrajina vzdala Donbasu.

